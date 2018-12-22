في صور: شابة عالقة بين حائطين بعد أن باتت ليلتها في العراء... والعمل جار لكسر الحائط وتحريرها... اليكم التفاصيل

A + A -

المصدر : يا صور - أفاد يا صور عن العثور على شابة من التابعية "الأثيوبية" وقد علقت بين حائطي موقف بناية قرب مركز الضمان الاجتماعي في صور. وحسب ما أفاد شهود عيان، فيرجح أن تكون الشابة قد هربت من منزل مخدوميها ، ولجأت الى هذه المحلة حيث باتت ليلتها في العراء،. ومع بزوغ الفجر، حاولت أن تحتمي من البرد القارس، فدخلت بين حائطي المبنى، وعلقت.

ولما فتح موقف السيارات، تفاجأ بها سكان المبنى الذين استدعوا عناصر الدفاع المدني الذين يعملون في هذه الاثناء على محاولة تحريرها، وان استدعى الامر تكسير الحائط لإخراجها.