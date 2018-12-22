هل سيكون الطقس ماطرا في عيد الميلاد؟

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يشهد لبنان من اليوم ولغاية الثلاثاء طقسا مستقرا نسبياً تخرقه تقلبات جوية محلية أي احتمال خفيف لبعض الأمطار الخفيفة والمحلية جداً فيما مناطق أخرى تبقى من دون أي هطول.

وسيستفيد لبنان الأسبوع المقبل من ارتفاع الضغط غرب أوروبا لتنهمر كتل قطبية المنشأ من شرق اوروبا جنوباً نحو تركيا لتؤثر اطرافها الجنوبية على الحوض الشرقي للمتوسط ويتشكل معها منخفض جوي رطب جداً ويضرب لبنان بين يومي الأربعاء والجمعة ينخفض معه الضغط الى ما دون ال ١٠١٠ hpa ليتسبب باضطراب جوي وطقس عاصف بدءا من ظهر الأربعاء على شكل أمطار رعدية غزيرة، سيول، رياح قوية وتساقط ثلوج بعد ظهر الخميس على ١٢٠٠م - ١٣٠٠م لغاية الآن ومن شبه المؤكد أن المنخفض سيحمل معه كمية جيدة من الهطولات.

تفاصيل طقس الأيام الثلاث المقبلة على الشكل التالي:

الأجواء العامة : غائمة جزئياً الى غائمة احياناً مع ضباب.

الحرارة : باردة وتتراوح ساحلاً بين ١٠ و ١٩ درجة

يتشكل الملاح على الجبال حوالي ١٣٠٠م وما فوق وفي البقاع.

الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة احياناً ٤٠كم/س .

الرطوبة بين ٦٠ و ٩٠٪ .