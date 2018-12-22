living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سرقة "تاريخية" بأبعد منطقة مسكونة على الأرض

22
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تمكن رجل مسلح بمسدس من إتمام سرقة في أبعد مستوطنة بشرية على الأرض، تبعد نحو 1000 كيلومتر عن القطب الشمالي.
 
وذكرت تقارير أن الرجل المسلح قام بعملية السطو المسلح على بنك في جزيرة سفالبارد شمالي النرويج، لكنه لم يتمكن من الاستمتاع بسرقته بحسب السلطات الأمنية في أرخبيل سفالبارد.
 
وقالت السلطات إن عملية السرقة هي أول عملية سطو على بنك في المنطقة منذ بداية الوجود البشري فيها، وفقا لما نقلته "غارديان" عن "فرانس برس".
 
وقال المتحدث باسم الحاكم المحلي في الأرخبيل تيري كارلسن "وقعت حادثة سطو مسلح على بنك في الساعة 10:40 صباحا".
 
وأوضح أن المسلح نجح بسرقة مبلغ من المال بعد أن هدد العاملين في البنك بواسطة مسدس.
 
وأضاف أنه تم القبض على المسلح سريعا بعد تنفيذه عملية السرقة، وألقي القبض عليه في وسط مدينة لونغييرباين، عاصمة الأرخبيل، الواقع في منتصف المسافة بين البر النرويجي والقطب الشمالي.
 
أخبار ذات صلة
 طائرة هليكوبتر روسية.
تحطم طائرة هليكوبتر روسية في القطب الشمالي
 صورة العملة الذهبية من متحف بود
بعد سرقة "ثروة من الذهب" .. سقوط مافيا عربية بألمانيا
 وقالت السلطات إن منفذ عملية السطو ليس من أهالي المنطقة وكان يزور المنطقة، مشيرة إلى أنه تم إرساله إلى مدينة ترومسو، أقرب مدينة في البر النرويجي إلى الأرخبيل، من أجل استجوابه.
 
ورفضت السلطات الكشف عن هوية اللص، مكتفية بالإشارة إلى أنه "أجنبي" من دون تحديد هويته أو جنسيته، كما رفضت الإفصاح عن المبلغ المسروق من البنك.
 
يشار إلى أن عدد سكان مدينة لونغييرباين لا يزيد على 2000 نسمة، كما أن معظم سكانها يعرفون بعضهم بعضا.
 
أضف إلى ذلك أن مطار المدينة هو صلة الوصل الرئيسية بين الأرخبيل وبر النرويج، وبالتالي لا يمكن للسارق أن يغادر الجزيرة إلا عبر المطار.
 
وتصل درجات الحرارة الدنيا في الجزيرة إلى سالب 40 درجة مئوية، لكن متوسط درجة الحرارة في فصل الشتاء يقدر بحوالي 20 درجة مئوية تحت الصفر.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout