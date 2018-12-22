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الحريري: التركيز سينصب على إصلاحات سيدر...ولا ضرائب جديدة

22
DECEMBER
2018
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خلال الحوار الذي أجراه مع المشاركين في مؤتمر «ايندافور ليبانون» والجمعية الدولية للمدراء الماليين «لايف» في فندق «فور سيزنز»،أكد رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري أنه سيتضمن «كل الإصلاحات المطلوبة وسيكون الجميع ملتزماً بها»، مشدداً على أنّ إصلاحات «سيدر» وشفافيته تضمنان مكافحة الفساد والقضاء عليه. أما عمّا يشاع عن اتجاه الحكومة المقبلة إلى زيادة الضرائب، فنفى الرئيس المكلّف هذا الموضوع بشكل قاطع قائلاً: «علينا أن نرفع نسبة الجباية ولن أزيد الضرائب، فما قمنا به منذ سنتين كان كافياً والآن وقت زيادة الإيرادات».

وأوضح الحريري رداً على سلسلة من الأسئلة والاستفسارات بشأن المرتقب من الحكومة في المرحلة المقبلة أنّ «التركيز سينصب على إصلاحات "سيدر" وعلى الشأن الاقتصادي بصفة عامة»، فضلاً على إشارته إلى أولوية معالجة موضوع الطاقة والبنى التحتية، محذراً في المقابل من أنّ عدم إقرار كل الإصلاحات اللازمة في الحكومة والمجلس النيابي سيؤدي إلى استمرار «مشكلة فقدان الثقة

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