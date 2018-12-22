اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 22-12-2018

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الجمهورية

لاحظت أوساط سياسية أن أول موضوع سيكون محط خالف بين أعضاء الحكومة العتيدة هو موضوع العالقة مع دولة عربية.

يتجه بعض الوزراء الى تحديد مواعيد تسليم وتسلم للوزراء الجدد بعدما صارت التشكيلة الحكومية منتهية بالنسبة إليهم.

البناء

كواليس

تؤكد مصادر كردية أنّ قيادات من قوات سورية الديمقراطية من الصف الأول وصلت إلى دمشق وبدأت مشاورات مفتوحة مع القيادات العسكرية والأمنية والسياسية حول مستقبل وضع المنطقة التي يتواجد فيها الأميركيون بعد انسحابهم منها، والعنوان هو كيفية رسم خطة وضع المنطقة في كنف الدولة السورية وإبرام تفاهم سياسي أمني يمنع التدخل التركي ويوفر الإستقرار للمنطقة وسكانها برعاية الدولة السورية والجيش السوري ويجد حلولاً للعناوين العالقة تحت هذا السقف…



اللواء



غمز

انقطعت الاتصالات بين «وزير سوبر» وجهة وازنة، على خلفية النقاشات الدائرة في مرحلة ما بعد التأليف..

لغز

يعتقد خبير بتشكيل الحكومة أن الحملة التي استهدفت أحد المرشحين للوزارة، هي أبعد من شخصية تستهدف التشكيلة الحكومية ككل!

همس

هبطت بورصة تفاؤل مرجع على نحو ملحوظ، مع العلم أنه لا يزال يردّد أن «الولادة الحكومية» حاصلة، محتفظاً على ما لديه من «شيء كثير» يكتم أنفاسه!



المستقبل

يقال

إن ديبلوماسيّين ملمّين بالعلاقات اللبنانية – الأميركية يلفتون إلى أن قيمة المساعدات الأميركية للجيش اللبناني ستبلغ في العام 2019 نحو 300 مليون دولار بعد الزيادة التي قرّرتها واشنطن والبالغة 60 مليون دولار.