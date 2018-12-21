حشود غاضبة أمام مستشفى المقاصد بعد تعرض شبان لإطلاق نار

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أفاد مراسل موقع رادار سكوب عن تعرض 5 شبان لإطلاق نار نتيجة اشكال وقع في بئر حسن غربي بيروت، مع مجموعة تنتمي الى أحد الأحزاب الفاعلة في المنطقة، وأصيب كل من م.ع، خ.ا، م.ا، ا.ا، ا.ب، اصابتهم جميعاً في الجهة السفلة من الجسم.



ونقلوا الى مستشفى المقاصد في بيروت لإجراء العمليات اللازمة لهم، في حين احتشد عدد من انصار تيار المستقبل امام المستشفى مطلقين شعارات ضد احد الاحزاب الفاعلة في بيروت.



وقد حضرت الاجهزة الامنية الى مكان الإشكال وباشرت تحقيقاتها تمهيداً لتوقيف كافة المتورطين في الإشكال.

رادار سكوب