بعد تسلّمه جثة ابنته في 'كرتونة'.. الوالد غاضب ولكن!

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بعدما تناقل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الجمعة، خبراً عن تسلّم عائلة طفلتها التي توفيت في إحدى المستشفيات، في كرتونة، كشف مراسل قناة "الجديد" نعيم برجاوي في تغريدة تويترية، أنّهم قد تواصلوا مع والد الطفلة الذي "أكّد أنّ كل التأويلات على مواقع التواصل غير صحيحة وأبدى انزعاجه من نشر صور جثة طفلته من دون مراعاة لحرمة الموت، واضاف أن معاملة المستشفى كانت جيدة واستقبلتهم على نفقة وزارة الصحة".



وكانت المستشفى قد أوضحت بدورها في بيان أنّ "عدم قدرة الوالدين على دفع ثمن تابوت، تجبر جميع المستشفيات على اعتماد هذه الطريقة".