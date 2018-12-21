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من يؤخر ولادة الحكومة؟



سؤال بات رفيقَ اللبنانيين في يومياتهم، منذ انهاء رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مشاوراته النيابية قبل سبعة أشهر، ثم بروز العقد وحلُّها واحدة تلو الأخرى وصولاً إلى اليوم.



بداية، قيل إن المعرقل خارجي، وتنقل الاتهام من الرياض الى طهران، مروراً بواشنطن وعقوباتها على ايران.



وتزامناً، قيل ان المعرقل في الداخل هو القوات، جراء مطالبها المضخمة، والاشتراكي، بفعل مساعيه لاحتكار التمثيل الدرزي.



وما أن حُلُّت العقدتان، وظن كثيرون أن المراسيم في طور الصدور، وتأمل اللبنانيون خيراً، حتى عاجلتهم صفعة اللقاء التشاوري، باعتلال الشكل الذي رافق بروزَه على الملعب الحكومي.



عندها، اتُهم حزب الله، وقيل ان السبب هو رفضُ حصول رئيس الجمهورية وتكتل لبنان القوي على الثلث الضامن، على رغم الكلام الواضح للسيد حسن نصرالله، المتناقض مع التصريحات المتكررة للنائب جهاد الصمد.



اما اليوم، وبعد محادثات الحريري-باسيل في لندن، ثم باسيل-حزب الله في بيروت، فجولة اللواء عباس ابراهيم على المعنيين، وفي هذه اللحظات بالتحديد، كان يُفترض أن تتصدر نشرات الاخبار أسماءُ الوزراء الجدد وسيرُهم الذاتية ومواعيد التسلم والتسليم، وصولاً إلى تعبيد الاوتوستراد السريع نحو البيان الوزاري والثقة.



ولكن، مرة جديدة، يجد اللبنانيون أنفسهم أمام السؤال-الرفيق منذ سبعة أشهر: من يؤخر ولادة الحكومة؟



الجواب المتاح الوحيد على هذا السؤال أن الحكومة لن تتأخر أكثر. هناك تفاصيل تُبحث لتُعالج، والفول لم يعد بعيداً أبداً من المكيول.