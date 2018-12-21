بعد جولة مع مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لتدشين مشاريع كنعان: سنعطي النموذج بأن العهد استثنائي بالحقوق بلا منّة وبالمحاسبة عند التقصير والحكومة على مواعيد لتحمل الأمل والإمكانات للانجاز جبران: بدأنا اولى خطوات الاصلاح في المياه والعدادات مطلع العام

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أكد امين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان أنه مع ولادة الحكومة غداً على ابعد تقدير، ستكون على مواعيد مع ملفات عدة لتحمل الأمل والامكانات لتحقيق الآمال".

كلام كنعان جاء خلال غداء أقامه في مطعم مهنا في انطلياس، في حضور النائبين الياس بو صعب وادي معلوف وقائمقام المتن مارلين حداد ورؤساء بلديات ومخاتير وهيئة قضاء المتن في التيار الوطني الحر ومنسقي الهيئات، في ختام جولة انمائية برفقة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران.

وقال كنعان في كلمته "هي جمعة متنية اليوم نلتقي فيها على الانماء ولمناسبة الأعياد. وصحيح أن هذه الجمعة تضم مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان والذي هو من قضاء جبيل، الاّ أن هواه متنياً على ما يبدو، وهو من مدرسة أتت لتنجز لا لتهمل وتطلق الوعود".

وحيا كنعان الوزير الياس بو صعب وقال " مشوارنا طويل نحن واياك ونوابنا الكرام ، وسنرفع الصوت، وقد شهدنا في جولتنا اليوم على بصاليم والفنار، مشاريع قد انجزت، وهناك مشاريع في طور الانجاز، وسنتابعها حتى النهاية، لأنه من غير الجائز ان تكون هناك مناطق وبلدات وقرى في المتن الشمالي لا تحصل على المياه، او تصلها بالتقنين، وهو ما لن يستمر ، طالما نحمل هموم اللبنانيين والمتنيين خصوصاً، وهو التزام علينا".

أضاف "سنكون يداً واحدة، ونقدم نموذجاً للمتنيين بأن هذا العهد الذي انتظروه طويلاً وناضلوا من أجل أن يصل العماد ميشال عون الى سدة الرئاسة، سيكون بالفعل عهداً استثنائياً، فيحاسب عند التقصير ويؤمّن الحقوق بلا منّة، وتكون في ضوئه الأجهزة والمؤسسات على جهوزية لخدم الناس لا لابتزازهم وتسييس الخدمة، فحاجات الناس حقوق لهم وستصلهن، وسنكون يداً واحدة مع بلدياتنا مهما اختلفت سياساتنا في بعض الأحيان، فلا كيدية ولا انتقام ولا تعدي على الكرامات، بل خدمة صحيحة وسليمة وتفان بحسب الأصول في سبيل اهلنا في المتن الشمالي".

واعتبر كنعان أن "التعاطي بأخلاق وكرامة والترفّع عن الصغائر هو قسم الرئيس ميشال عون، وكلنا مدعوون بظل الولادة القريبة المنتظرة للحكومة غداً على ابعد تقدير، والتي يريدها الرئيس عون حكومة العهد الأولى، ان نكون على مواعيد مع تحقيق التطلعات في مختلف الملفات، بالتعاون مع البلديات وكل مواطن متني".

وتابع كنعان "مع ولادة السيد المسيح، نأمل ان تأتي الحكومة ببركته وتحمل معها الأمل والامكانات لتحقيق الآمال التي حلمنا بها في المنفى والسجون ومن خلال النضال، لنستحق تضحية الشهداء وكل من بذل في سبيل الوطن، لنستحق أن نعيش فيه مرفوعي الرأس، من خلال بناء الاصلاح للعهود المقبلة، على اسس سليمة، تكون فيها الخدمة حقّ لا منّة من أحد".

وتوجّه الى مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران بالقول " نحييك على مجهودك، وننتظر معك استكمال سائر المشاريع في كل المتن الشمالي ساحلاً ووسطاً وجرداً، ومن بينها عين السنديانة والشوير".

وكانت كلمة لجبران استهلها بالقول "لا خوف على لبنان طالما أن المتن قلب لبنان، والقلب سليم"، شاكراً للنائب ابراهيم كنعان دعوته "وعلى هذا اللقاء الجامع، لاسيما أن التواصل معه دائم، مذ كنت مستشاراً لوزارة الطاقة، حيث تابعنا معه حاجات المتن من مياه وكهرباء".

وأكد أن العمل جار على اصلاح الموظفين والأبنية والادارة، معتبراً انه " ضد فتح الآبار لأنها نضر ثروتنا المائية والبيئة"، وقال " سنتابع مسألة الينابيع، ونعمل على تأمين المياه للمزارعين، وسنستكمل الخزانات والآبار التابعة للمؤسسة في مختلف البلدات المتنية، وستكون هناك عدادات في مختلف المناطق بدءاً من رأس السنة، ما يحفظ المياه ويوزعها بالتساوي ويحفظ حقوق المواطنين".

وطالب رؤساء البلديات بالتعاون على ضبط الهدر والمخالفات، قائلا " المؤسسة نزلت على الارض للاطلاع على معاناة الناس، وهذه الزيارات ليست شكلية، بل هادفة وايجابية، على الرغم من بعض الأصوات المشككة في بعض الأحيان، وهي اصوات لا تريد الاعتراف بالخطوة الأولى، فيما نحن بدأنا الخطوة الأولى بالاصلاح على صعيد المياه، ولدينا كل العزم للعمل الجدّي، لتكون لنا مؤسسة مياه يضرب بها المثال".

وكانت الجولة بدأت بمشاركة النواب كنعان ومعلوف وأغوب بقرادونيان والنائب السابق نبيل نقولا ورئيس بلدية بصاليم المجذوب جورج سمعان من افتتاح البئر الجديد ومحطة الضخ في محلة نهر الموت الواقعة على مدخل بصاليم أول طريق المتن السريع، وتتابعت بتفقّد خزان التجميع الرئيسي الذي يتغذى من محطة الضخ في نهر الموت لتغذية بلدة بصاليم.

أما المحطة الثالثة فكانت في بلدية بصاليم،حيث حضرها بالاضافة الى كنعان وبقرادونيان والمعلوف النائب ادي ابي اللمع، ورئيسة اتحاد بلديات المتن الشمالي ميرنا المر أبو شرف ومخاتير، وبدأت بوثائقي عن المراحل التي مرّ بها المشروع.

وكانت كلمة لرئيس بلدية بصاليم المجذوب جورج سمعان "سعينا منذ سنوات لتأمين المياه للبلدة، لأنها كانت محرومة منها منذ خمسين عاماً. وفي العام 2014، بحثنا المسألة مع النائب ابراهيم كنعان وتعاونا على انجاز هذا المشروع. وأخيراً يمكن القول إننا نجحنا بعدما بدأنا المسيرة مع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بشخص مديرها العام السابق واستكملناها مع مديرها العام الحالي الذي نشكره مع فريق عمل المؤسسة".

واكد ان المشاريع ستتوالى في البلدة ومن بينها المستوصف.

أما جبران فقال "المتن قلب لبنان، واذا لم نهتم بالقلب يموت الجسد. ونحن سنعمل على تحديث الشبكات واستكمال المشاريع. وهذا المشروع اليوم بدأ قبل تسلّمي مهامي واستكمل بعيد وصولي، وفي كل مراحله كان محط متابعة من النائب كنعان الذي عقدنا معه اجتماعات في مكتبه وفي وزارة الطاقة والمياه. ونحن ملتزمون بالانماء والحق بالمياه ليس منّة من أحد وفي هذا العهد ستصل الحقوق الى مستحقيها".

أما كنعان فقال "لا سياسة في الانماء، والنائب هو لكل المتن، وسنتعاون لانماء هذا القضاء الذي هو قلب لبنان بمشاريع مقبلة في مختلف المناطق، ساحلاً ووسطاً وجرداً".

أما المحطة الأخيرة من الجولة فكانت في تدشين محطة الضخ في العمارية في الفنار، حيث كانت كلمة لرئيس البلدية جورج سلامة " مع عهد الرئيس العماد ميشال عون الذي نوجّه له التحية، هناك مشاريع عدة تنفّذ، بمتابعة من نواب المنطقة، خصوصاً النائب ابراهيم كنعان الذي له اليد الطولى في انجاز المشاريع الانمائية في القضاء".

أما كنعان فقال " نحن ملتزمون بالانماء في المتن، والخدمة بالنسبة الينا واجب علينا وحق للمواطنين، وسنواصل العمل لنحتفل بمشاريع كبرى يحتاجها اللبنانيون من بطاقة صحية واستشفاء مجاني".