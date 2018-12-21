مبادرة نوعية في لبنان: انشاء مركز للحضانة لاطفال عسكريي الامن العام . اللواء ابراهيم والسيدة عون روكز يجولان في ارجاء المركز ويشيدان بما يقدمه

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في مبادرة هي الأولى من نوعها، أنشأت المديرية العامة للأمن العام، مركزا للحضانة مخصصا لأطفال عسكريي الأمن العام في محلة قصقص، وبتعرفة مخفضة، إيمانا منها بوجوب تقديم الدعم للنساء العاملات ومساندتهن.

وتأتي هذه الخطوة الايجابية لتشكل حافزا أمام الإدارات العامة والخاصة لتنفيذ مشاريع من شأنها تقديم التسهيلات للنساء العاملات وتفعيل دورهن في النمو الاقتصادي، الهدف الذي تصبو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة إلى تحقيقه ويدخل ضمن خطة عملها الاقتصادية.



وبمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، تفقد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز، مركز الحضانة، وجالا في ارجائه واطلعا على سير العمل فيه. واشاد اللواء ابراهيم والسيدة روكز بعمل القيمين على الحضانة الذين يقدمون العلم والرعاية للأطفال وفقاً لمعايير عالية.



وفي الختام، وزّع اللواء ابراهيم والسيدة روكز الهدايا على الأطفال، وتمنيا لهم ولذويهم ولجميع العاملين في الحضانة ميلاداً مجيداً وعاماً جديداً مليئاً بالنجاح والسعادة والسلام.