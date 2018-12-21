النقيب جوزف القصيفي وأعضاء مجلس النقابة يستقبلون المهنئين

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توافد المهنئون الى فندق مونرو لتهنئة الأستاذ جوزف القصيفي نقيب محرري الصحافة اللبنانية المنتخب وأعضاء مجلس النقابة بفوزهم في الإنتخابات النقابية التي جرت في السادس من كانون الاول الجاري. وتقدّم المهنئين الأستاذ رفيق شلالا المستشار الإعلامي في رئاسة الجمهوريّة ممثلًا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي تمنّى لقصيفي وأعضاء المجلس ولاية مثمرة في خدمة الصحافة والإعلام مشيدًا بالدور الذي يضطلع به العاملون في هذا القطاع وهو دور وطني يعزّز مكانة لبنان الذي يظلّ بلد الحرية والديموقراطية. ومثل رئيسا المجلس النيابي نبيه بري ، والحكومة سعد الحريري النائب محمد خواجه والنائب السابق عمار الحوري اللذين تمنيا للنقيب القصيفي وأعضاء مجلس النقابة المنتخب التوفيق في مواجهة المسؤوليات المترتبة على النقابة، الرئيس تمام سلام الذي تمّنى للنقيب القصيفي وأعضاء المجلس الجديد التوفيق في مهامهم الساميّة في خدمة لبنان والفكر والرأي الحرّ.

وحضر مهنئا نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي، وزير العدل سليم جريصاتي، وزير الإعلام ملحم الرياشي وانطوان قسطنطين ممثلا الوزير جبران باسيل والأمين العام للحزب الديمقراطي اللبناني وليد بركات ومدير الإعلام فيه جاد حيدر ممثلان الوزير طلال ارسلان والنواب نديم الجميل، شامل روكز، وفؤاد مخزومي. مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم ناقلًا تهاني وبركة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، الشيخ خلدون عريمط ممثلا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ، محمد رزق ممثلا رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام عبد الأمير قبلان. كما حضر رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ممثلا بمدير عام إذاعة لبنان الحرّ إيلي حرب، وسفير دولة الامارات في لبنان حمد الشامسي، وسفير بنغلادش عبد المطلب ساركر ، سفير ايران جلال فيروز نيا ممثلا بالسيد فرحاني، الوزراء السابقون كريم بقرادوني، محمد المشنوق، سجعان قزّي، والنائبان السابقان ناصر قنديل واميل رحمة، نقيب الصحافة عوني الكعكي على رأس وفد من النقابة وعميد السلك القنصلي جوزف حبيس والمدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة ورئيس تحرير مجلة الأمن العام العميد منير عقيقي.

كذلك حضر رئيس جمعية المصارف اللبنانية الدكتور جوزف طربيه ، رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشاره الأسمر، الرئيس السابق للمجلس الإقتصادي الإجتماعي روجيه نسناس ، رئيس الرابطة المارونية أنطوان قليموس ، السفير خليل كرم، وجورج سولاج ممثلا رئيس مؤسسة الإنتربول الياس المر، مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس على رأس وفد من الحزب، عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الإجتماعي معن حميه ومدير تحرير جريدة البناء رمزي عبد الخالق ومديرة الوكالة الوطنية للإعلام لور سليمان ورئيس رابطة خريجي كليّة الإعلام في الجامعة اللبنانية الدكتور عامر مشموشي ورئيس نقابة مستوردي الأدوية الزراعية ميشال عقل، رئيس الكشاف الماروني المحامي جوزف حارس خليل، وفد من نادي ليونز جونيه برئاسة الدكتور روجيه طانيوس، وفد من قدامى مسؤولي حزب الكتائب اللبنانية، رئيسة نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع رندلى جبور ونقيب مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك علي كمال الدين ورئيس جمعية إنماء طرابلس والميناء أنطوان حبيب وعبد السلام موسى على رأس وفد من منسقيّة إعلام تيار المستقبل ورأفت مُرة ممثلا حركة حماس والأب انطوان خضرا رئيس الإتحاد العالمي الكاثوليكي للإعلام وعدد من الفاعليات السياسية والإقتصادية والإجتماعية وحشد من الزملاء الصحافيين والإعلاميين من مختلف وسائل الاعلام.

وكما هنأ النائب أنور الخليل النقيب القصيفي وأعضاء المجلس في رسالة جاء فيها: "يسرني أن أهنئكم في مناسبة تحملكم مسؤوليتكم النقابية بعد فوزكم في انتخابات نقابة محرري الصحافة.

اني اذ ادعو لكم بالتوفيق والنجاح في هذه المسؤولية الوطنية والنقابية والإعلامية، أؤكد لكم وقوفنا الى جانب النقابة في معركتها من أجل صون ديمومة العمل للصحافيين وضمان عمل المؤسسات الصحافية والإعلامية وتوفير البنى التشريعية اللازمة لذلك.