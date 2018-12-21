شركة Noise للعلاقات العامة" تقيم احتفالها التكريمي السنوي للإعلامين اللبنانيين في Le Mythe

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جرياً على عادتها السنوية لتكريم الإعلاميين اللبنانيين الذين دعموها على مدار العام، دعت شركة "Noise للعلاقات العامة نخبة من ممثلّي وسائل الإعلام اللبنانية للمشاركة في مأدبة عشاء جامعة، احتفاءً بالشراكة بين الجانبين في Le Mythe في النقّاش.



استقبلتNoise في هذا الحدث أكثر من 150 شخصية ووجه إعلامي، يمثّلون عدداً كبيراً من المواقع الإخبارية اللبنانية، والصحف والمجلّات، والإذاعات، والقنوات التلفزيونية، بالإضافة إلى شركات التمثيل الإعلامي. وكان Le Mythe مسرحًا للقاء وديّ وتشارك الحاضرون جوِاً احتفاليًاً مليء بالفرح، وتبادل فيها أعضاء فريق شركة Noise والإعلاميون التهنئة بحلول الأعياد المجيدة.