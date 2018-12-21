وديع عقل يتقدم بإخبار الى النيابة العامة الإستئنافية

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تقدم المحامي وديع عقل تقدم بإخبار الى النيابة العامة الإستئنافية في بعبدا اليوم في موضوع فساد وغش وإثراء غير مشروع وإساءة إستعمال السلطة وهدر لأموال وممتلكات تعاونية موظفي الدولة ما يؤدي الى حرمان الموظفين من أموال مخصصة للخدمات الصحية والإستشفائية والمنح التعليمية وغيرها، طالبا "إتخاذ كافة التدابير الفورية الرامية الى معاقبة الفاعلين والمشتركين والمتواطئين والمغطين وتوقيفهم وطردهم من وظائفهم والتحقيق في الملفات السابقة وإجراء تدقيق مالي وإداري بهدف إستعادة الأموال العامة، وأرفق الإخبار بجدول تضمن أسماء من أعتبرهم المحامي عقل متورطين في القضية.



وكانت إحدى المحطات التلفزيونية قد بثت مساء أمس تقريرا إخباريا عن ما أسمته "قضية جديدة في مسلسل الفساد المتنقل" أشارت فيه الى هدر في تعاونية موظفي الدولة بلغ مليار و432 مليون ليرة لبنانية ثمن تملك التعاونية لشقة في بعبدا-بناية برازيليا، في وقت أكد فيه تقرير التخمين لأحد الخبراء المحلفين أن سعر المتر المربع الواحد في المبنى لا يتخطى 1400 دولارا أميركيا، في الوقت الذي دفعت فيه إدارة التعاونية 4000 دولار أميركي ثمنا للمتر الواحد، ما اعتبره المحامي عقل أفعالا جرمية كبدت التعاونية خسارة تخطت المليار ليرة لبنانية.