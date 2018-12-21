A + A -

رحّب النائب القسيس ادكار طرابلسي بقرب ولادة الحكومة الجديدة متمنيا ان تكون حكومة تحريك الاقتصاد وتطبيق خطة الكهرباء ومحاربة الفساد.

وتوجّه النائب طرابلسي الى رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري مطالباً إياه بتضمين البيان الوزاري إقفال ملف المهجرين بشكل ينهي معاناة عدد من المناطق على رأسها المية ومية وحيلان.

من جهة أخرى، توجّه طرابلسي بالسؤال الى النائبُ العام التمييزي في لبنان القاضي سمير حمود حول نتائج التحقيقات بما صار يعرف بفيضان الرملة البيضاء وشارع بلِس. وتمنى على لجنة الأشغال النيابية ونواب بيروت متابعة الضغط لجلاء الحقيقة وليأخذ الحق مجراه.

وحذّر النائب طرابلسي من مغبة استخدام الاعلام عشوائياً وغوغائياً لضرب مؤسسات صناعية لبنانية مرموقة تعتمد أعلى المقاييس العالمية تلبية لشعبوية ما، أو خدمة لأهداف إقتصادية مالية مبيّتة، أو تعمية لحقيقة ما. فالأجدر هو اعتماد القضاء لمحاربة الفساد أو للحدّ من التلوث بدل استخدام الإدانات الإعلامية والسياسية التي لا تقود الا لضرب الاقتصاد وما تبقى من وظائف تعيل اللبنانيين.