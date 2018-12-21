خروقات ستحمل الخيرات.. ماذا يخبئ طقس الميلاد؟

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان قوى الطبيعة التي تحرّك الرياح والأمطار بين المحيطات والقارات استيقظت وبدأت تتلاحم اطرافها بين اسيا واوروبا وافريقيا، انّها المرتفعات الجوية التي تخطّت قيم ضغوطها ال 1025hpa، المرتفع السيبيري من جهة بحر قزوين وصولاً الى شرق اوروبا، المرتفع الآزوري من جهة شمال افريقيا وصولا الى غرب اوروبا والمرتفع الشبه مداري من جهة الشرق الأوسط، يسبب هذا التلاحم ضياعاً في سير المنخفضات الجوّية في القارة الأوروبية، التي تشقّ طريقها، في الوقت الحالي، نحو المناطق ذات قيم ضغط اقل انخفاضاً.

يستمر هذا الوضع طيلة الـ 5 ايام المقبلة الى ان ينحرف السيبيري نحو وسط روسيا ويخلف وراءه نقطة ضعف فوق اليونان وبلغاريا وروماينا وشرق اوروبا، فتتهيأ هذه المناطق لخروقات شمالية ستحمل الخيرات نحو البحر المتوسط منتصف الأسبوع المقبل، وحالات عدم استقرار سريعة بين الإثنين والثلاثاء فوق ساحلي سوريا ولبنان.

طقس لبنان والمنطقة ليوم السبت: مشمس الى غائم يتخلل الوضع هبوباً لرياح شمالية غربية باردة وانخفاضاً بدرجات الحرارة في ساعات الليل وبعض الأمطار العابرة فوق الساحل.

الحرارة على الساحل ليوم الأربعاء: 18/12

على الجبال 1200 متر: 11/3

البقاع: 12/4

الرطوبة: 75%

الرياح: شمالية غربية سرعتها بين 10 و 15 كلم في الساعة.