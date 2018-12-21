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بالفيديو - ماغي فرح عن الـ2019: حدث يهز العالم في أذار والرحيل الكبير في أيار

21
DECEMBER
2018
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كشفت عالمة الأبراج والفلك ماغي فرح، عن توقعاتها لأحداث العالم خلال العام المقبل 2019، وما سيشهده من تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية وفنية.
 
وأشارت فرح إلى أن 2019 المعروف بـ "عام الخنزير" عند الصينيين، سيكون بداية مرحلة جديدة ستبدأ في شهر آذار المقبل، وستستمر لمدة 7 سنوات، لتشكل دورة فلكية جديدة.
 
ووضعت ماغي فرح عنوانا عاما لـ 2019، وهو "سنة الحلول"، بعد مرور العالم بمخاض طويل.
 
ولكن اعتبرته "عام التسلط السياسي والاقتصادي، موضحة أنه سيكون هناك قمع وسلطات ترغب في السيطرة وتضع يدها على بعض المواقع في العالم، وعلى الشؤون السياسية والاقتصادية، وأن هذه التغيرات من الممكن أن تتوسع إلى بلاد غير متوقعة"، كما أنه ستكون هناك أنظمة جديدة وسقوط حكومات.
 
وأعلنت ماغي فرح أنه في 7 آذار المقبل، سينتقل كوكب أورانوس إلى الثور، ومع هذا التغيير سيحدث حدث كبير من ممكن أن يهز العالم.
 
كما توقعت أنه في شهر أيار المقبل، سيشهد العالم رحيل سلطة كبيرة، أو موقع نفوذ، أو موت أحد الأشخاص، أو رحيل حكومة، وهو ما سيحدث "خضة عالمية"، بحسب وصفها.
 
وأردفت أن 2019 سيشهد على حدوث كوارث مناخية، منها فيضانات وهزات أرضية، ومشاكل سياسية وأمنية لن تنجو منها الولايات المتحدة الأميركية، كما أنه سيكون هناك استهتار بالأخلاق حول العالم.
 
وتوقعت ماغي فرح أنه سيكون هناك رد فعل من القوى الشبابية لعادة الأمور إلى نصابها، وأن البورصة ستشهد ازدهارا مع نهاية الصيف وبداية فصل الخريف.
 
ولفتت إلى أن العام المقبل 2019، سيشهد مفاجآت مربكة وبعض التحديات للسياسيين، وخوف من عمليات تفجير واغتيال.
 
وبالنسبة لمجال الترفيه والجمال، أكدت ماغي فرح في توقعاتها أنع سيلعب دورا مهما في 2019.
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