«إسرائيل» تواصل مسرحية الأنفاق

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واصلت «إسرائيل» مسرحية الأنفاق، فعمد الجيش الاسرائيلي فجر أمس على تفجير نفق في المنطقة المواجهة لتلة الرامية، وكان عدد من المواطنين تلقوا اتصالات من رقم مجهول يدّعي أنه الجيش الإسرائيلي سيقوم بعملية عسكرية ويتضمن تهديدات بتدمير الأنفاق عند الحدود في منطقة رامية محذراً من الاقتراب منها.

ودعا المتحدث في الاتصال «المواطنين للابتعاد عن مداخل الأنفاق في الساعات القريبة والامتناع عن السفر على الطريق المحاذية للحدود في منطقة رامية لمدة ساعتين». وهدّد المتحدث أن «كل تجربة للضرر بالعملية الإسرائيلية سيتمّ الردّ عليها بقوّة».

ولاحقاً ادعى المتحدث بإسم جيش الاحتلال افيخاي ادرعي أن «الجيش الإسرائيلي فجر قبل قليل نفقًا هجوميًا تابعًا لحزب الله والذي انطلق من قرية رامية».

بدوره أعلن الناطق الرسمي باسم اليونفيل اندريا تيننتي أن اليونفيل تبلغت من الجيش الاسرائيلي «نيته تدمير الأنفاق، وبدورها اليونفيل ابلغت الجيش اللبناني بذلك».