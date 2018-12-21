الشيخ قاسم: مبادرة رئيس الجمهورية فتحت مساراً للحل

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عبّر «حزب الله» عن ارتياحه الى مسار تشكيل الحكومة في الأيام الأخيرة. واعتبر نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، أن مبادرة رئيس الجمهورية «قد فتحت مساراً للحل والمعالجة، حيث يمكن إطلاق وصف حكومة الوحدة الوطنية عندما يتم الاعتراف بـ«اللقاء التشاوري». وكل المجريات في الأيام الأخيرة تبيّن أنّ هذا الاعتراف حصل، وأنّ المطلوب استكمال بعض التفاصيل، ليكون تمثيل «اللقاء التشاوري» باختيار من يختارونه جزءاً لا يتجزأ من حكومة الوحدة الوطنية».

الوفاء للمقاومة

من جهتها، اكّدت كتلة «الوفاء للمقاومة» انّ «التسوية السياسية حاكتها اتصالات جادة رعاها رئيس الجمهورية، وأسفرت عن فتح الابواب الموصدة، فانتعشت آمال اللبنانيين بقرب إنجاز حكومة الوفاق الوطني، التي يشارك فيها كل من له الحق في التمثيل، بمن فيهم النواب السّنة المستقلون، الذين نجحوا في تحقيق مطلبهم وانتزاع اقرار بحقهم، في حجز مقعد وزاري لهم وباسمهم.

وقالت: «على وقع الخطوات المتتابعة يُنتظر ان تصدر المراسيم قريباً وتتهيأ الحكومة الجديدة لاطلاق ورشة صياغة بيانها الوزاري ونيل ثقة المجلس النيابي على اساسه في أسرع وقت ممكن».