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عناوين الصحف ليوم الجمعة 21 كانون الأول 2018

21
DECEMBER
2018
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 الأخبار: الحكومة أمام آخر شياطينها

 

 

 


البناء: ترامب يؤكد قرار الانسحاب من سورية... ويلقي مهمة قتال داعش على روسيا وسورية وإيران ارتباك «إسرائيلي» وكردي وتركي في التعامل مع «سورية الجديدة» عدرا وزير ملك... واللقاء التشاوري يلتقي عون والحريري اليوم

 

 



المستقبل: «الأنفاق» تدخل مرحلة «التفجير».. وتنسيق بين «اليونيفيل» والجيش لضبط الحدود
اكتمال عقد «الأسماء».. و«قرارات كبرى» تنتظر الحكومة

 

 

 


النهار: الولادة القيصرية للحكومة اليوم أو غداً

 

 

 


اللواء: رزنامة الحكومة: المراسيم خلال ساعات.. والثقة بعد 6 ك2
الحريري لإتخاذ قرارات كبيرة.. وأزمة ثقة بين النواب الستة

 

 

 

الجمهورية: حكومة أقل من عادية

 

 

 


the daily star:  Eyes on policy statement as new Cabinet imminent

 

 

 


l'orient le jour: Dernières retouches avant la fumée blanche

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