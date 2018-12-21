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أسرار الصحف ليوم الجمعة 21 كانون الأول 2018

21
DECEMBER
2018
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 البناء: خفايا وكواليس


كواليس
قالت مصادر سودانية قريبة من حكومة الرئيس عمر البشير إنّ استغلال الأزمة الاقتصادية يتمّ لإيصال رسائل سياسية من خلال الاضطرابات التي أعلن زعيم حزب الأمة الصادق المهدي الذي تربطه علاقات وثيقة بقطر تشجيعها ودعمها، وربطت بين هذا الموقف وبين زيارة الرئيس السوداني إلى دمشق وما اعتبره الأتراك والقطريون رسالة انفتاح سعودية حملها البشير إلى دمشق لتطويق الدور التركي.

 

 

 

 

النهار: أسرار الآلهة


من وراء الشائعات

سعت جهات مُتضرّرة من "توزير" جواد عدرا إلى بث شائعات ضدّه وتسريبات عن أحكام قضائيّة بحقِّه وتبيّن أن أصحابها كانوا وعدوا بجنّة الحكومة....

لم يستوعبوا

ردّد مسؤول سياسي في مجالسه أن مشكلة "اللقاء التشاوري" كانت في عدم استيعاب النوّاب باكراً ما قاله أمامهم اللواء عباس ابرهيم عن التسوية باستثناء النائب قاسم هاشم....


على خطى عمه

يخطو النائب نديم الجميّل على خطى عمّه الرئيس أمين الجميل في إمكان اللّجوء إلى القضاء للسؤال عن ماليّة حزب الكتائب وأملاكه بعدما كان عمّه رفع دعوى ضد رئيس الحزب آنذاك كريم بقرادوني....

 

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
ينقل زوّار مرجع كبير انطباعات بأن لديه قلقاً من الأوضاع المستقبلية، بصرف النظر عن تأليف الحكومة!


غمز
فوجئ نائب جنوبي بما وصفه الإخراج غير «اللائق» لمرشح نواب «اللقاء التشاوري» عن المقعد السُنّي، بصرف النظر عن الشخص المرشح.


لغز
يعيش وزراء في حكومة تصريف الأعمال أجواء أنهم ذاهبون إلى منازلهم لوقت طويل.

 

 

 

الجمهورية: أسرار

إجازة

تبيّن أن نائباً يمضي إجازة مع أولاده في لندن وقد كانت السفرة مقرّرة سلفاً لكنه لم يُلغها إثر تطورات تأليف الحكومة لا بل كانت سبباً إضافياً لعدم تأجيلها وذلك بسبب عدم رضاه عن مسار المفاوضات في أمتارها الأخيرة.

إتصالات

لاحظت أوساط سياسية أن مسؤولاً كبيراً هو الذي نسّق الإتصالات و"رتّب الإسم" ليكون بديلاً لنواب يطلبون التوزير وسرّع في تشكيل الحكومة.

رفض

تداولت أوساط سياسية منذ مدة حديثاً لرئيس دولة إقليمية أعلن فيه استعداده لإضاءة كل لبنان لكن عرضه حتى الآن قوبل برفض بعض المسؤولين.

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