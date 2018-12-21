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كتبت جريدة المستقبل

عاد المؤشر الحكومي إلى رُشد الدستور وأصوله في تأليف الحكومات مع تسليم مختلف الأطراف بما قُسم لها من حصة وزارية وفق خارطة التشكيلة الائتلافية التي وضعها رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري بالتشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون، بينما نجحت المساعي الرئاسية الأخيرة في بلورة صيغة مقبولة للمقعد السنّي السادس الذي سيشغله مؤسس «الدولية للمعلومات» جواد عدرا بعدما أمّن بشخصيته غير الاستفزازية وعلاقاته الودّية مع مختلف الأفرقاء السياسيين تقاطعاً تسووياً خوّله الدخول إلى النادي الوزاري من ضمن حصة رئيس الجمهورية.

واليوم من المُفترض أن يكتمل العقد الثلاثيني للأسماء المنوي توزيرها بعد انتهاء جميع الأطراف تباعاً من تسليم الرئيس المكلّف أسماء وزرائه كلٌّ ضمن حصته، تمهيداً لتحديد موعد زيارة الحريري قصر بعبدا للقاء عون والإعلان تالياً عن ولادة الحكومة الجديدة وتوقيع مراسيم تشكيلها.