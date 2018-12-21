living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كرامي بعد عودته من لندن : وضعنا في عهدة الرئيس 4 اسماء ونريد مصلحة البلد

21
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وصل النائب فيصل كرامي قبل قليل إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ترافقه عائلته من العاصمة البريطانية لندن.


ومن المطار قال النائب كرامي : "واضح انه جرى اتفاق و نتيجته حصلت التسوية ونحن مع استكمال التسوية كلها، مما يحفظ تسريع تشكيل الحكومة. ونحن مدركون جديا خاصة بعد الاجتماع الذي حصل مع فخامة الرئيس الجمهورية العماد ميشال عون حيث وضعنا بالجو الأمني والاقتصادي للبلد، وكذلك الوضع الإقليمي وأصبحنا في جو جدي يحتم علينا ضرورة تسريع الحكومة من أجل مصلحة البلد. وقد طرح علينا فخامة الرئيس واللواء عباس ابراهيم تسوية ووافقنا عليها، ونحن لدينا ثقة بالاثنين على أمل استكمال بعض نقاط التسوية.
اضاف :" وقد وضعنا في عهدة الرئيس عون أربعة أسماء تمثلنا. وما يحكى عن مكاسب وحسابات إنما هذا بحساب التجار وليس في حساباتنا نحن الذين نريد مصلحة لبنان .
واشار الى انه سيتابع اتصالاته واحتماعاته الليلة على أمل استكمال التسوية. موضحا ان اللقاء التشاوري سيعقد اجتماعا عند العاشرة من صباح الغد في منزل الرئيس عمر كرامي في الرملة البيضاء .

وطنية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout