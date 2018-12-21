كرامي بعد عودته من لندن : وضعنا في عهدة الرئيس 4 اسماء ونريد مصلحة البلد

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وصل النائب فيصل كرامي قبل قليل إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ترافقه عائلته من العاصمة البريطانية لندن.



ومن المطار قال النائب كرامي : "واضح انه جرى اتفاق و نتيجته حصلت التسوية ونحن مع استكمال التسوية كلها، مما يحفظ تسريع تشكيل الحكومة. ونحن مدركون جديا خاصة بعد الاجتماع الذي حصل مع فخامة الرئيس الجمهورية العماد ميشال عون حيث وضعنا بالجو الأمني والاقتصادي للبلد، وكذلك الوضع الإقليمي وأصبحنا في جو جدي يحتم علينا ضرورة تسريع الحكومة من أجل مصلحة البلد. وقد طرح علينا فخامة الرئيس واللواء عباس ابراهيم تسوية ووافقنا عليها، ونحن لدينا ثقة بالاثنين على أمل استكمال بعض نقاط التسوية.

اضاف :" وقد وضعنا في عهدة الرئيس عون أربعة أسماء تمثلنا. وما يحكى عن مكاسب وحسابات إنما هذا بحساب التجار وليس في حساباتنا نحن الذين نريد مصلحة لبنان .

واشار الى انه سيتابع اتصالاته واحتماعاته الليلة على أمل استكمال التسوية. موضحا ان اللقاء التشاوري سيعقد اجتماعا عند العاشرة من صباح الغد في منزل الرئيس عمر كرامي في الرملة البيضاء .