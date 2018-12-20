living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحريري في افتتاح فندق هيلتون وسط بيروت: علينا العمل بشكل غير عادي في الحكومة الجديدة ووقف الفساد والهدر الحاصلين

20
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رعى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، مساء اليوم، حفل افتتاح فندق "هيلتون" في وسط بيروت، لصاحبه رجل الأعمال نظمي أوجي، في حضور نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي والوزراء في حكومة تصريف الأعمال: يعقوب الصراف، أواديس كيدينيان وميشال فرعون وشخصيات.

وفي المناسبة، تحدث الرئيس الحريري فتوجه إلى أوجي بالقول: "السيد نظمي كان الصديق الوفي للوالد، رحمه الله، آمن بلبنان، بجباله وأرضه وشعبه، بهذا الشعب العنيد الذي لا يرضخ لأحد، هذا الشعب الذي عانى ما عاناه من حروب وأزمات سياسية واقتصادية. ربما يكون قدر اللبناني في مكان ما أن يسافر أو يواجه في بلده ما يواجه، فهناك رجالات آمنوا ببلدهم وبالشعب اللبناني، وأعطوا الكثير جدا مما لديهم، لكنهم اغتيلوا. واليوم، نرى مشروعا آخر لك، يا سيد نظمي، وإن شاء الله نرى مشاريع أخرى لاحقة في لبنان، في حين أن بعض اللبنانيين نجدهم يستثمرون في الخارج ولا يستثمرون في بلدهم. لقد آمنت أنت بهذا البلد، الذي يشكرك بدوره لأنك فتحت أمام المواطنين فرص عمل جديدة، فشكرا لك".

أضاف: "التحديات أمامنا كثيرة جدا، وكذلك الصعوبات، لكن هذا لا يعني أنه ليست لدينا حلول. يجب علينا أن نعمل بشكل غير عادي في الحكومة الجديدة، وأن نتخذ قرارات تكون في مصلحة كل البلد واللبنانيين، وعلينا أن نوقف الفساد والهدر الحاصلين. وقد آن الأوان لنا كدولة أن نعطي الفرصة لمن يرغب في الاستثمار، لا أن يبقى 16 سنة لكي يبني فندقا. فليس من الطبيعي أن يبقى مستثمر ينتظر 16 سنة للحصول على الرخص والأوراق اللازمة. فإذا كان هناك من يود أن يستثمر بفندق أو مصنع أو مستشفى أو أي مشروع آخر، فيجب أن تنجز كل الرخص والأوراق التي يحتاج إليها خلال سنة أو سنتين على الأكثر، هذا لبنان الذي نريده، اللبنانيون في الخارج يعملون وينجزون بشكل طبيعي، فلماذا يجب أن تكون الأمور فضفاضة ومثقلة بالفساد والهدر وغيره حين نصل إلى لبنان؟".

وختم قائلا: "هناك قرارات كبرى علينا أن نتخذها بعد تشكيل الحكومة. إن إيماني كبير بهذا البلد وبمحبة الناس الذين تعبوا لكي ينهض هذا الوطن. إن إيماني يكبر أيضا، حين أرى السيد نظمي وعائلته وأولاده وأحفاده، لأن هناك من يؤمنون بهذا البلد ربما أكثر من بعض اللبنانيين. فشكرا لك سيد نظمي، ووفقك الله بهذا المشروع، وستجد لك صديقا في السراي الحكومي وفي بيت الوسط، وأنا أعتبرك أخا ووالدا وصديقا، لأنك كنت رجلا صادقا مع الوالد".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout