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رعى عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم خوري، بحضور راعي ابرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران ايلي بشارة حداد، احتفالاً ميلادياً تخلله عرض مسرحية الجزيرة للممثل والكاتب نزيه يوسف مع نخبة من الممثلين على مسرح الليسيه سان نيقولا – عين المير.

في ختام الحفل وبعد توزيع الهداية شكر راعي الابرشية باسمه و باسم الاب جهاد فرنسيس والهيئة التعليمية خوري، مثمناً هذا العمل الكبير بمعناه و الذي ادخل بهجة العيد الى قلوب الاطفال وبعد إنتخاب خوري نائبا من قبل الناس بقي على عهده ووعده بتقديم الهداية والإهتمام بالمدرسة .

من جهته شكر خوري ادارة الليسيه سان نيقولا ممثلةً بالاب جهاد فرنسيس على الجهود المبذولة من اجل الانطلاق بهذا الصرح التربوي المهم و المميز بالنسبة الابناء ساحل جزين و المنطقة عامةً كما شكر راعي الابرشية على حضوره مؤكداً دعمه الكامل .