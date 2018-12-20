مستشفى طرابلس الحكومي يخرج عن صمته في قضية الطفل محمد وهبة

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صدر عن ادارة مستشفى طرابلس الحكومي البيان التالي: "في تمام الساعة السادسة من مساء يوم 17/12/2018، استقبل قسم العناية الفائقة في مستشفى طرابلس الحكومي الطفل محمد وهبة محولا من مستشفى الإسلامي وهو في غيبوبة كاملة وصعوبة في التنفس، حيث تم وضعه تحت التنفس الاصطناعي، لكن بسبب وضعه الحرج نتيجة معاناته من ورم في الدماغ وما اجري له سابقا من عمليات، توقف قلبه بصورة مفاجئة، حيث تم إنعاشه وإخراجه من حالته الحرجة واجري له كامل العلاج المناسب لهذه الحالة، وحوالى الساعة العاشرة مساء، توقف قلبه ثانية ولم يكن بالإمكان استعادة دقات قلبه رغم العلاجات المتتالية التي تجرى في مثل هذه الحالات، حيث وافته المنية رحمة الله وألهم أهله الصبر والسلوان.

وللتوضيح، المستشفى لم تطلب اي مبلغ مالي من الأهل قبل نقل الطفل او بعده كما يتردد على بعض وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي".