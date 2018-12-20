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بالفيديو: أم تشهد موت ابنها أمام عينيها!

20
DECEMBER
2018
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لقي مراهق أوكراني مصرعه عندما تأخرت مظلته بالفتح، أثناء قفزه من برج سكني في مدينة ماكيفكا الأوكرانية، بينما شهدت أم المراهق الحادثة الرهيبة لحظة وقوعها.

ويظهر الفيديو بداية استعداد المراهق، بوغدان فيرسوف (15 عاما)، للقفز من الطابق الرابع عشر، في حين تجمع كل من أقربائه وأمه وأهالي الحي لمشاهدة وتصوير المغامرة التي كان يقوم بها.

والمدهش في الحادثة، هو تشجيع الناس المتجمهرين للمراهق من دون محاولة إيقافه عن المغامرة شديدة الخطورة، في حين قيل إنّ المظلة المستخدمة صنعها بوغدان بنفسه.

وأشار خبراء إلى أنّ الخطأ الأساس كان يكمن في قفز المراهق من برج قصير يرتفع 45 مترا، في حين يحتاج القفز المظلي لارتفاع 70 مترا على الأقل، أي أنه حتى لو كانت المظلة قد فتحت في الوقت المناسب، ما كان بوغدان لينجو.

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