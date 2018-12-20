كلودين عون روكز تتسلم رئاسة المجلس الاعلى لمنظمة المرأة العربية

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تسلّمت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز، رئاسة المجلس الاعلى لمنظمة المرأة العربية، بعد ان ترأست وفد لبنان الى المؤتمر السابع الذي عقدته المنظمة في سلطنة عمان في 18 و19 من الشهر الحالي. وقد تسلمت السيدة عون روكز رئاسة المجلس من سلطنة عمان على ان تبدأ مهامها الرسمية بدءاً من آذار 2019، لفترة تمتد حتى العام 2021.



يذكر ان منظمة المرأة العربية هي منظمة حكومية تعمل في اطار جامعة الدول العربية، ووافق مجلس الجامعة على انشائها في العام 2000، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في العام 2003.



وقد تلقت السيدة عون روكز تهاني العديد من المسؤولين في لبنان والدول العربية، وسفيرات النوايا الحسنة ومسؤولات هيئات المرأة العربية في عدد من الدول.