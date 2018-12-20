أبي رميا يلتقي القاضي جورج عطية

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زار عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية في مكتبه حيث اثنى ابي رميا على استراتيجية العمل الرقابي لعام 2019 التي أطلقها عطية مؤخراً خلال مؤتمر صحافي، قائلاً: "هذه الاستراتيجية ستساهم في مكافحة الفساد خصوصاً في الإدارات الرسمية من اجل تحسين التعاطي مع الموظفين ودوامهم وتسهيل أمور المواطنين".

واعتبر ابي رميا ان هذه الخطوة ستساهم في استعادة ثقة المواطنين بالدولة وأجهزتها، مشدداً أن "أملنا كبير في الدور الذي تلعبه السلطات الرقابية حاليا للقضاء على الفساد المستشري".