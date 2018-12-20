living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كتلة الوفاء للمقاومة: نجدد التزامنا اولوية مكافحة الفساد وعلى كل المستويات في البلاد ونمد يدنا لكل القوى التي تشاركها هذه الاولوية

20
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك, وذلك بعد ظهر اليوم الخميس تاريخ 20/12/2018 برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها.

عشية ميلاد السيد المسيح عيسى ابن مريم (ع)وقبيل انبلاج فجر السنة الميلادية الجديدة, لاحت تباشير تسوية سياسية حاكتها اتصالات جادة رعاها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وأسفرت عن فتح الابواب الموصدة فانتعشت آمال اللبنانيين بقرب انجاز حكومة الوفاق الوطني التي يشارك فيها كل من له الحق في التمثيل بمن فيهم النواب السنة المستقلون الذين نجحوا في تحقيق مطلبهم وانتزاع اقرار بحقهم في حجز مقعد وزاري لهم وباسمهم.
وعلى وقع الخطوات المتتابعة ينتظر ان تصدر المراسيم قريباً وتتهيأ الحكومة الجديدة لاطلاق ورشة صياغة بيانها الوزاري ونيل ثقة المجلس النيابي على اساسه في أسرع وقت ممكن.
ان كتلة الوفاء اذ تعبر عن ارتياحها اليوم لانطلاقة عجلة المسار الحكومي, تتقدم من اللبنانيين جميعاً بأسمى التبريكات بمناسبة ميلاد السيد المسيح (ع) واطلالة رأس السنة الجديدة التي نأمل ان يعم فيها الخير والتقدم لمصلحة لبنان واللبنانيين والناس جميعاً.
ولعل من نافل القول ان تحديات كبرى ومتعددة, لا بد من تضافر الجهود وتعاون جميع السلطات لمواجهتها, وفي طليعة تلك التحديات النهوض بالوضع الاقتصادي للبلاد ورفع نسبة النمو وتخفيض العجز وضبط الهدر ومكافحة اللصوصية والفساد, فضلاً عن حماية الامن والاستقرار وحفظ السيادة الوطنية ومنع اي عدوان غاشم من أن يحقق اهدافه في بلدنا.


لقد درست الكتلة جملة من المواضيع والمسائل المهمة وخلصت في نهاية جلستها الى ما يأتي:
1- ان الاوضاع المتردية في لبنان وخصوصاً على المستوى الاقتصادي والاداري تتطلب من الحكومة المقبلة, التي نأمل ان تكون متجانسة وفاعلة, مباشرة تنفيذ سياسات اصلاحية مدروسة ونزيهة, يترفع معها جميع المسؤولين المسؤولون عن كل مكسب شخصي ويبذلون جهودهم المخلصة لتطبيق القوانين المقرة ولاحداث تغييرات نوعية على صعيد القوانين قيد الاقرار, او على صعيد التطبيق الشفاف للمعالجات الواقعية المطروحة.


2- تجدد الكتلة التزامها اولوية مكافحة الفساد وعلى كل المستويات في البلاد وتمد يدها لكل القوى التي تشاركها هذه الاولوية, لانقاذ المال العام وحماية سمعة لبنان ولتعزيز دور الهيئات الرقابية وملء شواغرها ولتعميم ثقافة النزاهة والاستقامة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفئوية الاخرى.


3- تؤكد الكتلة انها ماضية في دعم سياسات واجراءات مكافحة التلوث والحفاظ على البيئة وحمايتها من نَهَم المرتكبين والمفسدين.. وستقف بحزم الى جانب تطبيق الخطة الوطنية لمكافحة تلوث حوض نهر الليطاني, وتصويب الامور ومحاسبة المستخفين بأهمية الثروة المائية والثروة الحرجية, وكذلك العابثين الفوضويين الذين يشوهون معالم الارض بالمقالع والكسارات والمرامل دون اي التزام منهم بالقوانين والضوابط التي تنظم سير العمل في هذه المرافق وفق ما يضمن استصلاحاً حقيقياً وجدياً للاراضي المستثمرة في هذا الصعيد, كما ستتابع الكتلة موضوع معالجة النفايات بكل الجدية اللازمة.


4- تدين الكتلة الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة بشكل شبه يومي, ضد لبنان جواً وبراً وبحراً, وتحيي الجيش اللبناني والاهالي في الجنوب على وقفتهم المشرفة ضد مثل هذه الانتهاكات, وتعتبر ان العدو الاسرائيلي لم يلتزم منذ 14 آب من العام 2006 بوقف العمليات العدائية ضد لبنان وشعبه, وان سجل خروقه الموثقة يمثل الصفحات السوداء في تاريخ مجلس الامن الذي يلتزم بعض النافذين فيه التغاضي الوقح عن تلك الخروق والانتهاكات.
5- تدعو الكتلة الى مواصلة الجهود الرامية لتحقيق وقف كامل لاطلاق النار في اليمن وصولاً الى انجاز حل سياسي يضع حداً للعدوان الغاشم على الشعب اليمني المظلوم وبلاده.. كما تؤكد الكتلة رؤيتها بان الحل السياسي في سوريا هو الضمانة الحقيقية لامنها واستقرارها بعد هزيمة الارهابيين التكفيريين وانهاء وجودهم على أرضها.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout