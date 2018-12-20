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قامت الإعلامية داليا داغر، مؤسِسة جمعية "ع سطوح بيروت"، الى جانب مستشار الجمعية الروحي الأب هاني طوق، بزيارة البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، لتضعه في أجواء "تيليتون سطوح بيروت" السادس لهذا العام، وتطلعه على الحالات التي تم إختيارها، ملتمسة بركة غبطته، الذي سيتوجه بكلمة خاصة بالمناسبة.



وينطلق "تيليتون سطوح بيروت" بمناسبة الاعياد المجيدة تحت عنوان #كرمال_كلنا_نعيّد للسنة السادسة على التوالي مع الإعلامية داليا داغر يوم الأحد 23/12/2018 مباشرةً عبر شاشة الOTV ابتداءً من الساعة السابعة إلّا ربع pm6.45 ، وينتهي عند اتمام جمع المبلغ المنشود، الذي يعود ريعه لحالات مرضية ومساعدات مادية لعائلات وأشخاص بحاجة ماسة للمساعدة. حيث يتعاون على جمع التبرعات والمساعدات شخصيات من نواب ووزراء من مختلف التيارات الحزبية، ورجال أعمال وإعلاميين وفنانين.