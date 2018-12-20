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الرئيس عون تابع مع زواره الاتصالات المتعلقة بتشكيل الحكومة

20
DECEMBER
2018
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رئيس الجمهورية امام وفد بلدية جونية برئاسة حبيش:
العمل الانمائي سيشهد بعد تشكيل الحكومة خطوات تنفيذية تشمل كل لبنان
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النائب بانو من بعبدا: التشكيل الحكومي مسألة ساعات
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تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاتصالات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة في ضوء التطورات الاخيرة التي سجلت خلال الايام الماضية والتي اسفرت عن اقتراب موعد ولادتها.


الوزير غطاس خوري
وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عون وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري الذي شكره على حضوره افتتاح المكتبة الوطنية، واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية ومسار تشكيل الحكومة في ضوء المواقف الاخيرة.


النائب انطوان بانو
سياسيا ايضا، استقبل الرئيس عون النائب انطوان بانو وعرض معه التطورات السياسية، وبعد اللقاء قال النائب بانو:
"هنأت فخامة الرئيس بحلول الاعياد المجيدة، وبحثنا في الاوضاع الراهنة سياسيا وحكوميا وسجلت الارتياح الواسع الذي لقيه نجاح المبادرة الرئاسية لحل الازمة الحكومية، وقد اثبتت التطورات الاخيرة ان الدور الذي يلعبه فخامة الرئيس يبقى الضمانة الوطنية الثابتة لتحصين الوحدة الوطنية التي من دونها لا يمكن للبنان ان يتجاوز الصعوبات والمحن التي تواجهه والتحديات الاقليمية المنتظرة."
وأضاف: " بحثت مع فخامة الرئيس في عدد من المواضيع الانمائية التي تهم ابناء بيروت لاسيما المشاريع التي يتم تنفيذها وتلك التي يتم التحضير لها لاستكمال الاجراءات التي تؤدي الى انطلاقة العمل فيها.
وقد وجدت ان فخامة الرئيس حريص على تحقيق الانماء المتوازن في البلاد وان امام الحكومة الجديدة الكثير من الانجازات التي يفترض تحقيقها وستكون في ورشة عمل دائمة بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم".
وردا على سؤال اشار النائب بانو الى ان تشكيل الحكومة الجديدة مسألة ساعات بعدما نجح فخامة الرئيس في ايجاد الاطار الحقيقي لحل العقد التي توالت وأدت الى تأخير الولادة الحكومية.


الوزير السابق جوزف الهاشم
واستقبل الرئيس عون الوزير السابق جوزف الهاشم الذي اوضح بعد اللقاء انه اثار مع رئيس الجمهورية "مسار تأليف الحكومة وما شابه من عثرات يفترض عدم اعتماد خطوات مماثلة لمنع تكرار هذه " الثغرات" . واضاف : " عرضت مع فخامة الرئيس ما يأمله منه اللبنانيون في الايام الاتية لمواجهة الاوضاع الوطنية والحياتية والاجتماعية".


رئيس اتحاد بلديات كسروان
واستقبل الرئيس عون رئيس اتحاد بلديات كسروان رئيس بلدية جونيه الشيخ جوان حبيش مع وفد المجلس البلدي لجونيه، في حضور مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الهندسية المهندس انطوان سعيد. وتم خلال الاجتماع عرض المشاريع قيد التنفيذ في منطقة كسروان والتي يوليها الرئيس عون عناية مباشرة، ومنها توسيع مرفأ جونيه السياحي الذي بدأت الاعمال فيه، واوتوستراد جونيه الساحلي، اضافة الى قصر العدل وطريق يسوع الملك- جعيتا . كذلك تناول البحث ضرورة اصدار المراسيم التنظيمية لمحافظة كسروان جبيل المنشأة بموجب قانون اقره مجلس النواب قبل مدة.
واكد الرئيس عون متابعته لتنفيذ المشاريع في منطقة كسروان، لافتا الى ان العمل الانمائي سيشهد بعد تشكيل الحكومة خطوات تنفيذية عملية تشمل كل لبنان عملا بمبدأ الانماء المتوازن.

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