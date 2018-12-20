كنعان زار جمعية Genius لذوي الحاجات الخاصة: على امل ان تكون ولادة الحكومة في زمن الميلاد بادرة خير للبنان واللبنانيين

A + A -

زار النائب ابراهيم كنعان مقر جمعية genius في البوشرية في المتن الشمالي، لمناسبة عيد الميلاد، حيث اطلع على اوضاعها من رئيسها الشماس فادي العلم وجال في ارجائها وهي التي تهتم بالاولاد ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتوجه كنعان الى الحضور قائلاً"ان الفرحة الأكبر في هذا العيد هي أن أكون بينكم اليوم، لاسيما أن يسوع المسيح ولد في مغارة ليعطينا المثال عن الروح المسيحية والتواضع. واولادكم اليوم يجسّدون الطفل يسوع، من خلال عيش عذاباتهم،الى جانب عائلاتهم ومن يهتم بهم".

اضاف "نشكر الجمعية التي كوّنت مجتمعاً صغيراً يعنى بالأولاد، وهو بحاجة للدعم، وسنكون الى جانب هذه الجمعية وامثالها من خلال التنفيذ الجدي للمطالب لتستقطب اكثر وتهتم أكثر بخدمة المحتاجين للمساعدة".

واعتبر كنعان ان "الميلاد ان نكون الى جانب بعضنا البعض، وننظر الى حاجات المجتمع ونمد اليد اليه، فكم بالحري بالنسبة للأطفال. لذلك أهنئكم على الجمعية، وان شاء الله تكون الفرحة التي نراها بولادة الحكومة بادرة خير لتقوم بأعبائها وواجباتها تجاه الوطن وكل فرد منه، ومن بينهم خصوصاً ذوو الاحتياجات الخاصة".

وكانت كلمة للشماس علم اعتبر فيها ان وجود النائب كنعان "هو دعم معنوي لنستمر بمسيرتنا وهو ابن هذه البلدة"، وقال "رأينا أن الرحمة التي يمكن ان نقدّمها هي مع هؤلاء الاولاد وعاتئلاتهم، وبدأنا العمل على المستوى الاكاديمي ولجهة التنشئة الشخصية والنفسية ".

وتخلل اللقاء احتفال ميلادي وتوزيع للهدايا وقطع قالب الحلوى بمشاركة الاولاد واهاليهم.