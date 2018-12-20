بانو: تشكيل الحكومة الجديدة مسألة ساعات

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زار عضو "تكتل لبنان القوي" النائب العميد أنطوان القصر الجمهوري، حيث التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وصدر عن المكتب الإعلامي للنائب بانو البيان التالي:

"هنّأت فخامة الرئيس بحلول الأعياد المجيدة، وبحثنا في الأوضاع الراهنة سياسياً وحكومياً وأثنيتُ على نجاح المبادرة الرئاسية لحلّ الأزمة الحكومية، وقد أثبتت التطورات الأخيرة أنّ الدور الذي يلعبه فخامة الرئيس يبقى الضمانة الوطنية الثابتة لتحصين الوحدة الوطنية التّي من دونها لا يمكن للبنان أن يتجاوز الصعوبات والمحن التي تواجهه، والتحديات الإقليمية المُنتظرة.



بحثتُ مع فخامة الرئيس في عدد من المواضيع الإنمائية التي تهمّ أبناء بيروت لاسيما المشاريع التي يتمّ تنفيذُها وتلك التي يتم التحضير لها لاستكمال الإجراءات التي تؤدي الى انطلاقة العمل فيها.



وقد وجدتُ أنّ فخامة الرئيس حريص على تحقيق الإنماء المتوازن في البلاد، وأنّ أمام الحكومة الجديدة الكثير من الإنجازات التي يفترض تحقيقُها وستكون في ورشة عمل دائمة بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم. إنّ تشكيل الحكومة الجديدة مسألة ساعات بعدما نجح فخامة الرئيس في إيجاد الإطار الحقيقي لحلّ العقد التي توالت وأدّت الى تأخير الولادة الحكومية".