living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بانو: تشكيل الحكومة الجديدة مسألة ساعات

20
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

زار عضو "تكتل لبنان القوي" النائب العميد أنطوان القصر الجمهوري، حيث التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وصدر عن المكتب الإعلامي للنائب بانو البيان التالي:

 

"هنّأت فخامة الرئيس بحلول الأعياد المجيدة، وبحثنا في الأوضاع الراهنة سياسياً وحكومياً وأثنيتُ على نجاح المبادرة الرئاسية لحلّ الأزمة الحكومية، وقد أثبتت التطورات الأخيرة أنّ الدور الذي يلعبه فخامة الرئيس يبقى الضمانة الوطنية الثابتة لتحصين الوحدة الوطنية التّي من دونها لا يمكن للبنان أن يتجاوز الصعوبات والمحن التي تواجهه، والتحديات الإقليمية المُنتظرة.


بحثتُ مع فخامة الرئيس في عدد من المواضيع الإنمائية التي تهمّ أبناء بيروت لاسيما المشاريع التي يتمّ تنفيذُها وتلك التي يتم التحضير لها لاستكمال الإجراءات التي تؤدي الى انطلاقة العمل فيها.


وقد وجدتُ أنّ فخامة الرئيس حريص على تحقيق الإنماء المتوازن في البلاد، وأنّ أمام الحكومة الجديدة الكثير من الإنجازات التي يفترض تحقيقُها وستكون في ورشة عمل دائمة بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم. إنّ تشكيل الحكومة الجديدة مسألة ساعات بعدما نجح فخامة الرئيس في إيجاد الإطار الحقيقي لحلّ العقد التي توالت وأدّت الى تأخير الولادة الحكومية".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout