حظر الأنشطة الحزبية والسياسية!

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أصدر وزير التربية واالتعليم العالي مروان حماده تعميما حظر بموجبه الأنشطة الحزبية والسياسية في المدارس والثانويات الرسمية. وجاء في التعميم:



"حيث تكرّرت في الآونة الأخيرة ظاهرة إقامة أنشطة تطلق فيها شعارات حزبية وسياسية داخل حرم بعض المدارس والثانويات الرسمية، خلافاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ولا سيما النظام الداخلي. وحيث من شأن إستمرار هذه التصرفات المخالفة للقانون تعريض المسيرة التربوية الى مخاطر ليس أقلها إعاقة التعليم وتهديد الإستقرار في تلك المدارس والثانويات، لذلك، وحرصاً على عدم زعزعة الإنصهار الوطني، وعلى المصلحة العامة، يطلب الى المسؤولين عن المدارس والثانويات الرسمية عدم السماح بإقامة أي نشاطات ذات طابع سياسي أو حزبي أو فئوي أو إطلاق شعارات حزبية وسياسية داخل حرم أيّ منها، مباشرةً أو من قبل أي جهة كانت. كما يُطلب التقيّد التام بإنشاد النشيد الوطني اللبناني في المدارس والثانويات الرسمية، وإعتماد هذا النشيد دون سواه في مُستهل سائر الأنشطة والإحتفالات.



وإننا إذ نشدّد على وجوب تطبيق هذا التعميم بمندرجاته كافة، ننبّه ان أي مخالفة تعرّض مرتكبها للإجراءات المسلكية والعقوبات التأديبية المنصوص عليها قانوناً".