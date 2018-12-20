عناوين الصحف ليوم الخميس 20 كانون الأول 2018

الأخبار
أميركا «خارج» سوريا: الاحتلال «الأطلسي» باقٍ
اللقاء التشاوري يواجه تحدي الصمود
أزمة الكتائب: هل يهرب سامي الجميّل إلى الفيدرالية؟
البناء
فشل أميركي «إسرائيلي» بمحاصرة لبنان بقضية الأنفاق... وانتصار معادلة «أوقفوا خرق الأجواء»
واشنطن تعلن نهاية وجودها في سورية... وانتصار الأسد حدث العام الحكومة قاب قوسين... بين ليلة الميلاد... واسم «عدرة» و«الجواد الرابح»
اللواء
ولادة حكومية في «حقل ألغام»: كيف تحلحلت وماذا عن البيان الوزاري؟
وأخيراً... هل تتحقق المعجزة؟
المستقبل
لبنان يرفض قروقات القرار 1701 من أي نوع كانت ويكلف الجيش تكثيف نشاطه على الحدود
اللمسات الحكومية الأخيرة في عهد الرئيسين
ترامب يطعن "سوريا الديمقراطية" في الظهر
الجمهورية
لبنان أمام الحكومة "المستنسخة"
L'Orient-Le Jour
Gouvernement : le Hezbollah pour trancher le dilemme des sunnites du 8 Mars
Daily Star
Cabinet lineup this week if no further hitches