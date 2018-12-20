اسرار الصحف ليوم الخميس 20 كانون الأول 2018

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الأخبار

الإخاء مُحرج

يواجه المسؤولون في الإخاء الأهلي عاليه مشكلة على صعيد مباراتهم مع فريق طرابلس في الأسبوع العاشر والتي اعترض عليها الإخائيون لوجود مخالفة بإشراك اللاعب أحمد مغربي من قبل طرابلس قبل أن يحق له ذلك، نتيجة عودته من الاحتراف في عُمان. فالاتحاد ثبّت النتيجة واعتبر في جلسته أن مشاركة مغربي قانونيّة استناداً إلى قرار سابق للّجنة التنفيذيّة في هذا الإطار. وبالتالي أصبح أمام الإخاء التوجّه إلى القضاء الذي قد يحكم لصالحه ويقضي بتخسير طرابلس ثلاث نقاط. هذا الأمر قد يسبّب إحراجاً للإخاء في حال سقط طرابلس في نهاية الموسم إلى الدرجة الثانية. فحينها سيقال إن الإخاء أسقط طرابلس، خصوصاً أن الفريق الجبلي خسر (1 - 2) ولم يكن يستحق الفوز علماً أنه ظُلم تحكيمياً. هذا الإحراج قد يدفع الإخائيين إلى إعادة النظر بالذهاب إلى القضاء الرياضي أو الفيفا، لكنهم سيصرّون على تعديل القوانين وإلغاء القرار الذي استند إليه الاتحاد في تشريع مشاركة مغربي كونه مخالفاً لقانون الفيفا.

الجمهورية

كلام

سمع مسؤول أممي غير مدني كلاماً قاسياً من مسؤولين لبنانيين لتناغُم موقفه مع الموقف الإسرائيلي في موضوع الأنفاق على الحدود الجنوبية.

أجواء

سُئل أحد المسؤولين عن سبب أجواء الحلحلة في تأليف الحكومة فأجاب: "بيسلٍّم عليك السيد".

تخوّف

لاحظت أوساط سياسية أن حزباً بارزاً لم يُسمِّ حتى الساعة وزراءه تخوّفاً من قرار دولي صدر أخيراً وقد يطال أحدهم.

كشف

قال مرجع سياسي إنه يُفكِّر في عقد مؤتمر صحافي يكشف فيه كل المستور الذي يُعطِّل تشكيل الحكومة ولن يستثني أحداً، اذا لم تحصل مفاجأة قريباً.

البناء

كواليس

قالت مصادر متابعة في شرق سورية إنّ القوات الفرنسية بدأت بجمع عتادها من القاعده التي شيّدتها بريف الرقة الشمالي بالمنطقة الممتدة من سهل البنات حتى معمل مسبق الصنع ويبلغ طول المعسكر حولي ثلاثه كلم، وفيما يتمّ جمع العتاد حسب المصادر دون إنذار مسبق وبصورة مفاجئة بمجرد صدور القرار الأميركي للإنسحاب، يستغرب قادة الوحدة الفرنسية الوضع خصوصاً أنّ المعسكر الجديد ضخم وكلف أموالاً كثيرة وقد تمّ تشييده منذ شهرين فقط…

اللواء

لغز

تحقّق جهات معنية بمعلومات عن جهات ذات نفوذ تقف وراء تحركات في الشارع، وسط مؤشرات عن احتمالات تصاعدها.

غمز

حزب بارز، يضع اللمسات على إطلاق ماكينة، وعد بها، إبَّان الحملات الانتخابية، قبل أشهر.

همس

نقل مسؤول نقدي رفيع لمرجع كبير معلومات بالغة الخطورة مالياً، جعلته يتحرّك على خلفية: الحكومة أو الكارثة؟

المستقبل

يقال

إن دبلوماسيين غربيين ربطوا بين قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإنسحاب من سوريا وتطورات جدية مرتقبة في المنطقة بشكل شامل.