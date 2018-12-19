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تويني: إقرار قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هو تقدم نوعي

19
DECEMBER
2018
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شارك وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني اليوم في اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب ابراهيم كنعان ورافقه القاضي محمد فواز حيث تم إقرار قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية مبدئياً بمواده الـ28 لإحالته إلى الهيئة العامة في المجلس النيابي.
ولفت تويني إلى أن هذه الهيئة الوطنية تُعتبر الصمام الأساسي لمنظومة مكافحة الفساد من ضمن القوانين الخمسة التي اقترحتها الوزارة واللجان النيابية والنواب من أجل التأسيس لقاعدة متينة في محاربة الفساد.
ورأى الوزير نقولا تويني أن إقرار هذا القانون هو تقدم نوعي في تاريخ مكافحة الفساد في لبنان وهنّأ لجنة المال والموازنة رئاسةً وأعضاءً على هذا الإنجاز.
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