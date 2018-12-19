بعد خسارتها في مسابقة ملكة جمال الكون... مايا رعيدي تهاجم ريما فقيه! والسبب؟

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نشرت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي عبر صفحتها على إنستغرام أول تعليق لها حول خسارتها في مسابقة ملكة جمال الكون، واعتبرت أن التجربة كانت من أجمل التجارب في حياتها

وتابعت بالقول: تلقيت الكثير من التعليقات الإيجابية من بلدي ومن كل أنحاء العالم الذين دعموني ورجحوا وصولي إلى Top 5 إنما غيابي عن الTop 20 شكّل صدمة لكل العالم ولي أيضاً. لست مصدومة لنفسي لأنني أعرف أني عملت جاهداً من كل قلبي وروحي في كل خطوة بالمسابقة. إن أملي خاب تحديداً لأن بعض الأشخاص وصلوا إلى Bangkok في اللحظة الأخيرة أي قبل المسابقة بليلة واحدة فقط وكان من المفترض تواجدهم قبل ذلك وهذا ما سبب الإرتباك لأسباب لا أعرف تفاصيلها بعد. عل أمل أن المسؤولة عن مسابقة ملكة جمال لبنان ريما فقيه قادرة على الإيجاب عن هذه الأسئلة.

ثم شكرت بالختام عائلتها والأصدقاء للوقوف إلى جانبها بينما تأسفت أن بعض الأشخاص وضعوا مصلحتهم الشخصية فوق مصلحة إسم بلدهم ورموا كل التعب بسبب عدم إحترافيتهم.