أبي رميا من المجلس النيابي أمام طلاب الحقوق والعلوم السياسية: "لا تكونوا حطباً تشعله الجهات السياسية وفق اجنداتها الخاصة"

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استقبل عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا في مجلس النواب وفداً من طلاب كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية فرع جل الديب، بحضور النائب ادغار معلوف والمدير العام والمستشار في مجلس النواب السيد سيمون معوض.

في البداية، عاش الطلاب نوابًا ليوم واحد في القاعة العامة في مجلس النواب، حيث استمعوا خلالها إلى شرح مفصل عن مبنى البرلمان اللبناني التاريخي وعن المجالس الإدارية والنيابيّة من الأستاذ سيمون معوض. ثم القى النائب ادغار معلوف كلمة رحب فيها بالطلاب واثنى على المعلومات المفصلة التي اعطت من قبل معوض شارحا اهمية العمل في المجلس النيابي.

اما النائب ابي رميا بدوره، القى كلمة ترحيبية بالطلاب شاكرا رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري على الاستقبال، قائلاً: "لن نتكلم اليوم في السياسة لنعط للقائنا هذا طابع تعريفي عن مجلس النواب وعمله التشريعي كونكم ستصبحون رجال وآنسات قانون". ثم اعطى ابي رميا شرحاً مفصلاً عن آلية سن القوانين من اقتراحها الى دراستها في اللجان لحين اقرارها في الهيئة العامة لمجلس النواب.

من هنا، شدد النائب ابي رميا على اهمية تواجد النواب في مكاتبهم في المجلس ليستطيعوا ممارسة مهمتي التشريع ومراقبة ومحاسبة الحكومة، قائلاً: "على الصعيد الشخصي، تقدمت ب26 اقتراح قانون في الولاية السابقة، طالت بأغلبيتها هموم شبابية مثل اسكان الشباب، البطاقة الشبابية وغيرها". لافتاً الى اهمية فتح ورشة دستورية لتوضيح النقاط المبهمة في دستورنا دون المساس بالصيغة اللبنانية.

ووجه ابي رميا نداءً للشباب لألا يكونوا حطب تشعله الاطراف السياسية وفق اجنداتها الخاصة، قائلاً: "ادعوكم لاحترام الرأي الاخر وعدم تحويل الاختلافات الحزبية الى خلافات حادة في الشوارع".

وختم ابي رميا طالباً اعلان حالة طوارئ بيئية "لأن كل ما نخسره معيشياً واقتصادياً واجتماعياً يتعوض إلا البيئة التي اذا خسرناه نفقد الطبيعة والصحة معا"، فاتحاً مجال للحوار.

وبعد المناقشة، انتقل الطلاب الى جولة في المجلس النيابي تضمنت مبنى مكاتب مجلس النواب، متحف المجلس والمكتبة القانونية.