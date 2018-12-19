بعد خبر طرد سوزان الحاج من “قوى الامن”… الوكيل القانوني يرد

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أكد من الوكيل القانوني للمقدم سوزان الحاج، المحامي مخايل سمعان ان الحاج واثقة من براءتها وهي مستمرة في اكمال خدمتها في سلك قوى الامن الداخلي.

وقال المحامي سمعان في بيان: “لما كان من المتعذر قانونا على المقدم سوزان الحاج الرد على الحملات الاعلامية الافترائية والمتمادية التي تناولها منذ أكثر من سنة، وكان آخرها الخبر الوارد في احدى الصحف بتاريخ 19/12/2018 الذي تناولته وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ومتضمنا بان المقدم الحاج قد تم طردها من سلك قوى الامن الداخلي، وذلك تزويرا للواقع القانوني والوظيفي الصحيح”.





وتابع “فإننا، احتراما للموجب المشار اليه المترتب على المقدم الحاج، نقصر ردنا على ما يلي: خلافا لما يتمناه من هم وراء هذا الخبر المفتري: ان المقدم الحاج واثقة من براءتها وبالتالي هي متأكدة من انها سوف تثبت هذه البراءة امام الجهات صاحبة الصلاحية للبت بالموضوع”.



وختم “وعلى ضوئه، هي مستمرة في اكمال خدمتها في سلك قوى الامن الداخلي، الذي احبته وخدمته بكل تفان واخلاص ولم تأت بأية اساءة اليه”.



وكانت صحيفة “الاخبار”، قد أعلنت عن ان المجلس التأديبي في قوى الأمن الداخلي اجتمع، الثلثاء، وأصدر قراراً قضى بطرد المقدم سوزان الحاج حبيش من السلك العسكري، «لإقدامها على ارتكابات تسيء إلى شرف البزة العسكرية واستغلالها منصبها لفبركة جرائم».