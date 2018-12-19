رئيس الجمهورية عرض مع السفير البريطاني التطورات العامة وتسلم اوراق اعتماد ستة سفراء جدد معتمدين في لبنان

A + A -

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال اليوم مع السفير البريطاني في لبنان السيد كريس رامبلنغ Chris Rampling الاوضاع العامة في لبنان والتطورات على الحدود الجنوبية ، لا سيما منها قضية الانفاق وموقف لبنان منها. كما تطرق البحث الى الوضع الحكومي والاتصالات الجارية لمعالجته، اضافة الى العلاقات اللبنانية البريطانية وسبل تطويرها في المجالات كافة، حيث أكد السفير رامبلنغ على استعداد بلاده الدائم لمساعدة لبنان لتمكينه من مواجهة التطورات.

اوراق اعتماد 6 سفراء

الى ذلك شهد قصر بعبدا، قبل ظهر اليوم تقديم اوراق اعتماد ستة سفراء معتمدين في لبنان، يشكلّون دفعة جديدة من رؤساء البعثات الديبلوماسية الذين يقدمون اوراق اعتمادهم لرئيس الجمهورية.

وتضمنت هذه الدفعة من السفراء: سفيرة استراليا ربيكا استير غريندلاي Rebekah Esther Grindlay ، سفير جمهورية كوبا الكسندر بيليسر موراغا Alexander Pellicer Moraga ، سفير جمهورية كوريا يونغ داي كوان Young-Dae Kwon ، سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، سفير جمهورية الاوروغواي الشرقية لويس ريكاردو ناريو فاغونديز Luis Ricardo Nario Fagundez ، سفير جمهورية ارمينيا فاغان اتابكيان Vahgan Atabekyan.

وحضر تقديم اوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي والمدير العام للمراسم في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة نجلا عساكر رياشي.

ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها السفير في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني.

بعد ذلك، حيّا السفراء العلم ثم عرضوا سرية من لواء الحرس الجمهوري، دخلوا بعدها الى صالون 22 تشرين وسط صفين من الرماحة، ومنه الى صالون السفراء حيث قدموا اوراق اعتمادهم الى الرئيس عون كما قدموا له اعضاء بعثاتهم الدبلوماسية المرافقة.

ولدى مغادرة السفراء، بعد تقديم اوراق الاعتماد، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني.

ونقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم وتمنياتهم له بالتوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم. وحمّل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم متمنيا لهم التوفيق في مهماتهم الدبلوماسية.

* نبذة عن سفيرة اوستراليا ربيكا استير غريندلاي Rebekah Esther Grindlay

من مواليد العام 1977، حائزة على دبلوم دراسات عليا في السياسة العامة من جامعة برينستون، وعلى شهادة في التجارة من جامعة سيدني.

تقلبت في مناصب عدة، وتولت اخيراً منصب المساعدة التنفيذية للامينة العامة لفرع الشرق الاوسط في الخارجية الاوسترالية، ومديرة مجموعة العمل لسوريا والعراق، وشغلت سابقاً منصب مسؤولة عن عدد من مجموعات العمل في الخارجية، ومستشارة للطاقة والامن لدى الكونغرس الاميركي، ونائبة رئيسة بعثة الهيئة العليا الاوسترالية في اسلام اباد.

* نبذة عن سفير كوبا الكسندر بيليسر موراغا Alexander Pellicer Moraga

من مواليد العام 1975، خريج فرع الهنسدة الميكانيكية في جامعة التكنولوجيا –هافانا، يتقن اللغات العربية والفرنسية والانكليزية.

شغل مناصب عدة في وزارة الخارجية الكوبية ومنها: سكرتير اول بسفارة بلاده في مصر وادارة افريقيا الشمالية والشرق الاوسط.

* نبذة عن سفير كوريا يونغ داي كوان Young-Dae Kwon

من مواليد العام 1963، حائز على شهادة في التاريخ الغربي من جامعة سيول، وعلى شهادة العلوم السياسية من جامعة جورجيا الاميركية.

تولى العديد من المناصب بعد ان انضم الى وزارة الخارجية عام 1992، ومنها: السكرتير الاول في سفارة بلاده في كل من ايران والمانيا، سفير فوق العادة في كينيا.

* نبذة عن السفير السعودي وليد البخاري

من مواليد العام 1972، انضم للسلك الدبلوماسي عام 1996، وحائز على شهادة الماجستير في السياسات الدولية من جامعة كاليفورنيا الاميركية والدبلوم العالي في الدراسات الدبلوماسية من معهد الدراسات الدبلوماسية في الرياض، ويتقن اللغات العربية والانكليزية والفرنسية.

تولى مسؤوليات عدة وعمل في القنصلية العامة في لوس انجلوس وبرلين، وعيّن قائما بالاعمال بالانابة في سفارة بيروت، ومديراً عاماً للشؤون الدبلوماسية والمراسم، ونائب وكيل الوزارة لشؤون المراسم.

* نبذة عن سفير الاوروغواي لويس ريكاردو ناريو فاغونديز Luis Ricardo Nario Fagundez

من مواليد العام 1951، حائز على شهادة من جامعة الاوروغواي قسم العلوم الاقتصادية والادارية. يتقن الانكليزية والبرتغالية والفرنسية.

تقلب في مناصب عدة وتولى اخيراً منصب سفير بلاده في هولندا والممثل الدائم للاوروغواي امام المنظمات الدولية في "الهاغ" The Hague. كما شغل منصب المدير العام للشؤون الدولية في الخارجية الاوروغوانية، والمفاوض الرئيسي لبلاده في اتفاقات الاقتصاد والتجارة، ونائب رئيس بعثة بلاده في السفارة لدى الولايات المتحدة الاميركية ومدير قسم التجارة والاقتصاد، رئيس مكتب سفارة الاوروغواي في برلين.

تولى مهام تعليمية في عدد من جامعات الاوروغواي، وله كتاب عن اتفاق التجارة الحرة بين كندا واميركا.

* نبذة عن سفير ارمينيا فاغان اتابكيان Vahgan Atabekyan

من مواليد العام 1963، حائز على شهادات عدة من جامعات يريفان وموسكو، وعلى شهادة من معهد باريس للعلوم السياسية – كلية العلاقات الدولية وعلم الاجتماع. يتقن الفرنسية والروسية والايطالية والاسبانية والبرتغالية والانكليزية.

تولى مهمة الملحق الاعلامي في السفارة الارمينية في فرنسا ثم منصب السكرتير الاول، ورئيس قسم العلاقات الخارجية، ومستشار وزير الخارجية الارمينية لشؤون الفرانكوفونية.