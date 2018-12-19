بين زوج المقدّم سوزان الحاج واعلامي لبناني.. "ولعت ع التقيل"!

A + A -

وقع سجالٌ حادٌّ عبر موقع التّواصل الإجتماعي "تويتر" بين الصحافي في صحيفة "الأخبار" رضوان مرتضى والمحامي زياد حبيش، زوج المقدّم سوزان الحاج الرئيسة السابقة لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي.

السجال حصل على خلفية مقالٍ كتبه مرتضى في عدد "الأخبار" الصادر بتاريخ الإثنين 16/12/2018 تحت عنوان: "سوزان الحاج سعت إلى اختراق هواتف اللبنانيين؟"، ادّعى فيه أنّ المقدّم الحاج "مرتبطة عبر المكتب الأمني الذي كانت ترأسه، بشركة قرصنة "سيبرانيّة" دوليّة، بغية شراء برامج تجسّس متطوّرة".

ما استدعى ردّاً عنيفاً من زوج الحاج الذي كتب عبر حسابه الخاص على "تويتر": "السخيف رضوان مرتضى الذي يحوم كالغراب وينبش في القبور فإذا به يجد ورقة بالية عمرها 4 سنوات فقط لطلب معرفة مواصفات لبرنامج للدولة ويتبجّح بها في الوقت الذي يخرس عن ذكر أنّ أجهزة اخرى اشترت هذا البرنامج، فلا مصداقية ولا مهنية فقط حفلة تجني وافتراء"، مرفقاً التغريدة بهاشتاغ "#السخيف".

فما كان من مرتضى إلا الرّد على تغريدة حبيش قائلاً: "... كرمال هيك عم تعمل وساطات لتقعد معي أنا السخيف. يا تافه أنا مكمّل بفضحكن وراسي مرفوع وعم إعمل شغلي، بس مرتك اللي مش سخيفة عم تتحاكم ومحالة عالمجلس التأديبي ومصيرها الأرجح هو الطرد".

ليعود حبيش ويردّ على مرتضى قائلاً: "ما فشرت إعمل واسطة لاقعد معك، يا سخيف. وأنتَ بعيد عن المهنية ومقالاتك مركّبة. ومرتي عندها عيوب هيي فضائل عند يلي فاقدينها، مرتي عندها كرامة وعزّة نفس وين ما كانت ووين ما رح تكون".

ورداً على تغريدة حبيش، كتب مرتضى قائلاً: "تافه وكذاب كمان!! يا أستاذ زياد نصيحتي إلك تضبضب. بمحضر التحقيق في محادثة بين زوجتك الفاضلة والمقرصن غبش عم تقلو زوجي (حضرتك يعني) بدو يقعد معك. وأنت بتطلب منو يقرصنلك موقع.. يا تافه لو في دولة بتحترم حالها بتفوت أنتَ عالحبس قبل مرتك".

ليعود مرّة أخرى حبيش ويردّ قائلاً: "سخيف وكذاب يا أبو التسريبات الكاذبة ولو في دولة مزبوط كنت لازم تكون أنتَ بالحبس، تسريب التحقيقات جرم بيعاقب عليه القانون، بس باب رزق للمتلك".

ليعود من جديد مرتضى ويردّ قائلاً: "عسيرة التسريبات (يللي هيي بالصوت والصورة ومحاضر رسمية وحياة عيونك)، احكيلنا شو صار بالمجلس التأديبي مبارح".

لينتهي السّجال من طرف حبيش قائلاً: "تتفاخر بالتسريبات وتتناطح بها، فلتتناصح قليلاً بالأدب يا شتّام، فللأسلاك العسكرية حرماتها وسريتها، وأما أنتَ فلك طول اللسان".