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عازار في عشاء موظّفي القطاع العام في كسروان الفتوح: محاربة الفساد تبدأ منكم وعلينا أن نجعل من الإدارات في منطقتنا كسروان -الفتوح مثالًا يحتذى به

19
DECEMBER
2018
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أشار عضو تكتل لبنان القوي النائب روجيه عازار في عشاء نظّمه لموظّفي القطاع العام أن لبنان يعيش اليوم عهدًا وطنيًّا جديدًا مع فخامة الرئيس عون نعمل على أن يكون بمثابة ولادة جديدة للوطن  مشدّدًا أنّ تلك الولادة لا تتحقق إلّا بِتَضافُر جهود الجميع من مسؤولي الدولة اللبنانية كما إدارييها وموّظفيها.
 
 
 
عازار شدّد على أهميّة دورالجسم الإداري واستقلاليّته من حيث كونه الركن الأساس في محاربة الفساد وبناء الدولة القوية كما إعادة ثقة المواطنين في المؤسّسات العامة. كما أوصى بضرورة العمل كي تصبح الإدارات في كسروان الفتوح مثالًا يحتذى به بالعمل والتفاني والانماء وهذا ما يفعله نواب المنطقة بحيث بدأ الجميع يلاخظ الفارق فيما يخصّ المشاريع الإنمائية الكبيرة التي وضعت في صدد التنفيذ.
 
 
 
 وفي موضوع تشكيل الحكومة،  نوّه عازار بالجهود المبذولة والمبادرات المطروحة من قبل الرّئيس عون كما رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل  في هذا المضمار، لافتًا إلى ضرورة تشكيل حكومة منتجة تقرّ المشاريع وتتّخذ القرارات دون أيّة عراقيل من أي جهة كانت .
 
 عازار ختم شاكرًا رئيس التيار الوطني الحر والحضور على جهودهم المبذولة  وحثّهم على الوقوف إلى جانب العهد كَيَدٍ واحدة  لبناء لبنان الجديد .
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