الوزير أبي خليل يلتقي مدراء عامين البقاع والليطاني ومشكلة شح وتلوث مياه زحلة مدار البحث

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عقد وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل إجتماعاً في مكتبه في الوزارة ضم كل من رئيس مجلس إدارة ـ مدير عام مؤسسة مياه البقاع رزق رزق ورئيس مجلس ادارة ـ مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية وعدد من مستشاري الوزارة لمناقشة مشكلتي شح وتلوث المياه في زحلة وتقرّر إثر الإجتماع ما يلي:

أولاً: تؤكد وزارة الطاقة على ضرورة إحترام استثمار الموارد المائية وحمايتها لاسيما لجهة منع حفر الآبار والحقوق غير المشروعة على المياه، ولجهة منع تلويث المياه السطحية والجوفية.

ثانياً: التأكيد على مشاركة وزارة الطاقة لكافة مستخدمي المياه في سُبُل الاستثمار وبذات الوقت عزم الوزارة والمؤسسات على منع أي تعدي أو إستقواء على المؤسسات، لاسيما لجهة ما حدث من قبل بعض المُعترضين على مَشروع آبار زحلة والذي سَتُتَّخذ الإجراءات القانونية لملاحقة مُرتكبيه الوزارة والمؤسسة.

ثالثاً: كَلّفت الوزارة كافة مؤسسات المياه الالتزام بضَرورة الإستثمار في مصادر المياه وفق الأسس المُحددة في المُخطط التَوجيهي لتأمين مياه الشفة لمدينة زحلة الكبرى والاُسس الواردة في قانون المياه، لاسيما مع مُراعاة ضبط الآبار غير المُرَخصة.