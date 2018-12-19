living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الوزير أبي خليل يلتقي مدراء عامين البقاع والليطاني ومشكلة شح وتلوث مياه زحلة مدار البحث

19
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عقد وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل إجتماعاً في مكتبه في الوزارة ضم كل من رئيس مجلس إدارة ـ مدير عام مؤسسة مياه البقاع رزق رزق ورئيس مجلس ادارة ـ مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية وعدد من مستشاري الوزارة لمناقشة مشكلتي شح وتلوث المياه في زحلة وتقرّر إثر الإجتماع ما يلي:
 
أولاً: تؤكد وزارة الطاقة على ضرورة إحترام استثمار الموارد المائية وحمايتها لاسيما لجهة منع حفر الآبار والحقوق غير المشروعة على المياه، ولجهة منع تلويث المياه السطحية والجوفية.
 
ثانياً: التأكيد على مشاركة وزارة الطاقة لكافة مستخدمي المياه في سُبُل الاستثمار وبذات الوقت عزم الوزارة والمؤسسات على منع أي تعدي أو إستقواء على المؤسسات، لاسيما لجهة ما حدث من قبل بعض المُعترضين على مَشروع آبار زحلة والذي سَتُتَّخذ الإجراءات القانونية لملاحقة مُرتكبيه الوزارة والمؤسسة.
 
ثالثاً: كَلّفت الوزارة كافة مؤسسات المياه الالتزام بضَرورة الإستثمار في مصادر المياه وفق الأسس المُحددة في المُخطط التَوجيهي لتأمين مياه الشفة لمدينة زحلة الكبرى والاُسس الواردة في قانون المياه، لاسيما مع مُراعاة ضبط الآبار غير المُرَخصة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout