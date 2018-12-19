الوزير ابي خليل استقبل النائب سليم عون والسفير زاسبيكين ومواضيع الطاقة الكهرباء والمياه مدار البحث

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استقبل وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل النائب في تكتل لبنان القوي المهندس سليم عون وتم التباحث في متابعة ملف كهرباء زحلة حيث طمأن الوزير أبي خليل بأنه يسير على المسار الصحيح وبأن الكهرباء ستبقى مؤمنة 24/24ساعة.

كما عرض الوزير ابي خليل مع النائب سليم عون موضوع تأمين المياه لمدينة زحلة والجوار، وقد أكد الوزير ابي خليل أن الوزارة مَعنّية مع مؤسسة مياه البقاع بتأمين مصادر إضافية للمياه لمدينة زحلة والجوار وفق الأُسس المُحدّدة في المُخطط التَوجيهي العام لمدينة زحلة حتى العام 2045.

كما بحث الوزير ابي خليل مع سفير روسيا في لبنان الكسندر زاسبيكين سبل التعاون مع الجانب الروسي وخاصة مواضيع الطاقة في مجمل القطاعات النفطية الفرعية من استكشاف وانتاج وصولاً الى مزارع التخزين.