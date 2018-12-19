في لبنان - حادث سير كشف عن سرقة سيارة!

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن حادث سير وقع فجرا على طريق بعلبك الهرمل الدولية في محلة اللبوة، مما أدى لكشف عن واقعة سرقة سيارة جيب نوع هوندا، كانت سرقت من بلدة سعدنايل البقاعية.

وفي التفاصيل،أن لصين أقدما على سرقة السيارة المذكورة إعلاه فجر اليوم من بلدة سعدنايل في البقاع الاوسط، وتوجها بها الى منطقة البقاع الشمالي، بعدما تمكنا من اجتياز العديد من الحواجز الامنية المنتشرة وصولا الى بلدة اللبوة، ونتيجة السرعة الزائدة التي كانا يسيرا بها، اصطدما على طريق البلدة بسيارة من نوع بيك اب ما ادى الى تحطم السيارة المسروقة وتعطلها، ليعمد أحد اللصين (ع.م) على الفرار فور الحادث ما استدعى استغراب الاهالي، واصيب اللص الاخر وهو سوري بجروح لم تمكنه من الفرار، حيث القي القبض عليه ليتبين لاحقا ان الجيب يحمل لوحة مزورة كان وضعها اللصان.

واوقفت القوى الامنية السوري المصاب، وفتحت تحقيقا في الحادثة.

كما عثر ايضا داخل السيارة على مخزن لسلاح حربي وكمية من المخدرات كانت بحوزة السارقين .