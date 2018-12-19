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اشتكت على ابنتها.. "بلاي بوي" وماريجوانا في أحد فنادق منطقة فاريا!

19
DECEMBER
2018
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أفادت "الوكالة الوطنية" أن هيئة محكمة الجنايات في بعبدا برئاسة القاضي إيلي الحلو أصدرت حكما غيابيا قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حق المتهم الفار من وجه العدالة ع. زعيتر الملقب بـ"أبو سلة" وتغريمه مبلغ خمسين مليون ليرة، بجرم الاتجار بالمخدرات وترويجها.
وأدانت المحكمة الأظناء ف.ح. وصديقها ب.ب. وصديقتها ه.أ. لإقدامهم على شراء مادة الحشيشة والحبوب المخدرة من نوع "بلاي بوي" والماريجوانا من المدعو "أبو سلة" في محلة الزعيترية-الفنار، وقضى الحكم بإدانتهم وجاهيا وسجنهم لمدة ثلاث سنوات تم تخفيضها والإكتفاء بمدة توقيفهم وتغريم كل واحد منهم مبلغ 500 ألف ليرة.


وصدر الحكم بعد تحقيقات بناء على شكوى تقدمت بها والدة الظنينة ف.ح لإقدام الأخيرة على السرقة من أجل شراء المواد المخدرة، وذلك في محاولة من الأم إنقاذ ابنتها من براثن آفة الإدمان.

وتمت مداهمة الفتاة وصديقها في أحد فنادق منطقة فاريا حيث ضبط بحوزتهما حبوب البلاي بوي لون زهري وورق لف لزوم الدخان العربي ومادة الماريجوانا.

يشار الى أن المتهم "أبو سلة" صدرت في حقه حتى العام 2015 أكثر من 550 أسبقية بجرم الإتجار بالمخدرات وترويجها.

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