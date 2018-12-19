النائب إدكار طرابلسي: البشرى الحكومية... الجمعة

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أمل النائب الدكتور إدكار طرابلسي أن تصل التشكيلة الحكومية العتيدة إلى خواتيمها السعيدة يوم الجمعة المقبل بعد حلحلة العقد التي أخرّت إعلان الحكومة حتى اليوم وما رافقها من تداعيات وتحديات انهكت البلاد والعباد، إقتصاديا وإجتماعيا وأمنيا وسياسيا.

ونوّه طرابلسي في حديث إذاعي بالجهود الجبارة التي قام بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حلحلة العقد سواء الدرزية أو المسيحية وصولا إلى العقدة السنية.

ولفت طرابلسي ردا على سؤال إلى أن الهم الاساسي المطروح لدى تكتل لبنان القوي هو ليس بعدد المقاعد وانما ان تكون الحكومة منتجة وفاعلة ومنسجمة ومتعاونة في مختلف الملفات التي لم تعد تحتمل الانتظار ولا سيما على صعيد الكهرباء والفساد وتحريك دورة الاقتصاد وغيرها من الملفات الملحة.

وقال طرابلسي إن التصويب على الوزير جبران باسيل بحجة وبغير حجة لم يعد مقبولا تارة أنه يريد الثلث المعطل أو أخذ هذه الحقيبة دون سواها مشددا على أننا كتكتل لبنان القوي لم نطالب مرة بثلث معطل أو ضامن لاننا حزب وسطي ولدينا تحالفات مع مختلف الفرقاء، ولسنا بحاجة لذلك إنما المعارضة هي من تحتاج لثلث معطل.

وحمّل طرابلسي بعض الأفرقاء في الحكومات السابقة مسؤولية عرقلة خطة الكهرباء التي تقدّم بها وزراء التيار الوطني الحر وباتهامهم بصفقات البواخر داعيا اياهم إلى كشف ما لديهم من معطيات في هذا الخصوص. وقال إن الآخرين إستلموا السلطة منذ العام 1990 سائلا إياهم لماذا لم تعملوا على حل أزمة الكهرباء؟

أضاف طرابلسي لدينا خطة متكاملة لإنتاج الكهرباء لكننا لن نقف عند هذه السجالات إذ إن المطلوب الآن تشكيل حكومة تعمل على تحقيق انجازات وإصلاحات لا حكومة مناكفات.